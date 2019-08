Katso videolta torstai-illan tunnelmia – iltatorikesä tuli päätökseensä

Kalenterivuosi kääntyy sunnuntaina yhdeksännelle kuulleen, mikä tarkoittaa vääjäämättä iltatorisesongin päättymistä. Iltatorien puuhanaisena ja Suvisalo ry:n puheenjohtajana vaikuttava Tarja Hiltunen toteaa kuluneen kesän olleen äärimmäisen hieno.

– Kaikki kesät ovat olleet onnistuneita, mutta tästä vuodesta olen erityisen onnellinen. Meillä oli loistavia esiintyjiä ja säät suosivat viikosta toiseen.

Hiltunen muistelee, että vettä satoi ainoastaan yhtenä torstaina ja silloinkin kuuro väistyi ennen illan lavaesityksiä. Eilen elohopea hipoi hellelukemia, ja torivieraita sekä -myyjiä oli paikalla sen mukaisesti.

– Kaikki tavoitteet täyttyivät, ei epäilystäkään, Hiltunen myhäilee.

Ensi vuoden iltatoritapahtumia pohditaan ja kehitellään syksyllä.

– Nyt alkaa rakennusvaihe. Joitain esiintyjiä on jo mietitty, muttei mitään sen tarkempaa, Hiltunen sanoo.

Kesän viimeisen iltatorin tähtivieraina loistivat tuoreet tangokuninkaalliset. Torilavan edustalla olevat istumapaikat olivatkin kauttaaltaan varatut jo tuntia ennen Johannes Vatjuksen ja Pirita Niemenmaan esiintymisvuoroa.

Tangon taikaa saapuivat kuuntelemaan muun muassa mustiolaiset Martti ja Pirjo Kukkola. Vaikka heidän kotikonnuiltaan kertyy Saloon matkaa yli 50 kilometriä, he ovat käyneet tänä vuonna jokaisella iltatorilla.

– Eikä vain tänä vuonna, vaan jo 30 vuotta, Martti Kukkola lisää.

– Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta tänä kesänä, kun istumme kuuntelemaan musiikkia. Pidämme tangokuninkaallisista, vaikka ooppera on kyllä lempimusiikkiamme, Pirjo Kukkola mainitsee.

Pariskunta kertoo, että Salo on heille äärimmäisen läheinen paikka. Leipänsä he tienasivat muualla, mutta eläkepäivien viettoon he ovat rauhoittuneet lähistölle Mustiolle.

– Olin jo 40-luvulla Salossa työharjoittelussa, joten yhteinen historiamme on pitkä, Martti Kukkola toteaa pilkettä silmäkulmassaan.

Mustiolaiset kertovat, että toritorstain rutiineihin kuuluu kahvittelu ja leipäkaupat. Vaikka he pitävätkin tangosta, ei heitä tanssimassa nähty.

– Kun ikää alkaa olla 90 vuotta, pitää jo hiukan säästellä takajalkoja, Martti Kukkola nauraa.

Ari ja Mirja Järvinen ovat käyneet torilla kirjakauppaa jo 20 vuotta. He toteavat, että iltatori on tapahtumana ainutlaatuinen.

– Tämä kokonaisuus on niin äärimmäisen hieno. Täytyy antaa Suvisalolle suurkiitokset, Ari Järvinen kehuu.

Järvisten kirjamäärä on valtava. Pariskunta vitsailee, että heidän elinaikanaan lastista ei eroon pääse.

– Kirjamyynnin trendi on ollut jo pitkään laskeva, jos verrataan esimerkiksi markka-aikaan. Tosin viime kesänä myimme suurin piirtein saman verran kuin tänä vuonna, Ari Järvinen muistelee.

– Ei tällä voittoa tee, mutta tämä on mukava eläkeläisten harrastus, Mirja Järvinen lisää.

He kertovat, että myyntihommissa kiehtookin sosiaalinen puoli.

– Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Meillä on monia vuotuisia asiakkaita ja torituttuja, Ari Järvinen kertoo.

Heillä on eräs erityinen asiakas, joka käy ostamassa kirjoja Lohjalta saakka.

– Hän tuo minulle aina kukkasen kesän ensimmäisellä ja viimeisellä iltatorilla, Mirja Järvinen paljastaa.

Mikäli kelit suosivat ensi vuonnakin, ovat Järviset kirjakuormansa kanssa paikalla.