Kauppasotaan järeät aseet

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota on kiihtynyt uusille kierroksille. Tilanne tuntui jo rauhoittuneen, kunnes Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tullimaksuista kiinalaisille tuotteille. Uusi 10 prosentin tulli iskisi syyskuusta alkaen kiinalaistuotteisiin, joiden yhteisarvo on 300 miljardia dollaria.

Kiina vastasi ilmoittamalla lopettavansa yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamisen. Lisäksi Kiina antoi valuuttansa heikentyä, mikä pelästytti sijoittajat ympäri maailmaa.

Kauppasota on edennyt tullinokittelusta aivan toiselle tasolle. Jos kriisi kärjistyy valuuttasodaksi, se vaikuttaa nopeasti Eurooppaan, Suomeen ja koko maailmantalouteen.

Maanantaina juanin arvo suhteessa dollariin oli heikoimmillaan yli kymmeneen vuoteen. Yhdellä dollarilla sai yli seitsemän juania, kun perinteisesti Kiina ei ole päästänyt juania tätä seitsemän rajaa heikommaksi.

Reaktiot näkyivät välittömästi. Pörssikurssit sukelsivat ympäri maailmaa, kun sijoittajat pelästyivät uhkaavaa valuuttasotaa. Presidentti Trump raivostui ja syytti Kiinaa valuutan manipuloijaksi.

Tilanne rauhoittui, kun Kiina teki tasapainottavia toimia valuuttansa vakauttamiseksi.

Kauppasodan ongelmat vaikuttavat myös Suomessa. Kun Kiina lopetti yhdysvaltalaisen soijan oston, on soijalasteja rahdattu Eurooppaan. Halpa soija auttaa eurooppalaisia lihantuottajia, mutta voi heikentää suomalaisten tuottajien kilpailukykyä.

Pieniä mahdollisuuksiakin on. Kiinassa voi avautua nykyistä suurempia markkinoita eurooppalaisille maataloustuotteille. Suomesta on saatu alkuun sianlihan vienti Kiinaan. On täysin mahdollista, että suomalaisen puhtaan ja laadukkaan sianlihan kysyntä voi Kiinassa kasvaa.

Kahden jätin kauppasota kampittaa koko maailman talouskasvua, mutta täysimittainen valuuttasota vasta myrkkyä olisikin. Jos Kiina antaa juanin arvon laskea, ja Yhdysvallat luopuu vahvan dollarin politiikastaan, niin vientivetoinen kauppa menee vaikeaksi.

Jo pelkkä valuuttasodan uhka luo epävakautta markkinoille.