Innalla monta palloa ilmassa

Elokuun puolivälissä kokoontuva Salon kaupunginhallitus saa kaupunginjohtajalta selvityksen, missä jamassa kaupungin kärkihankkeet ovat. Vaikka katsaus onkin syksyisiä rutiineita, siihen liittyy tällä kertaa ylimääräistä jännitettä.

Heinäkuussa nousi pieni kohu, kun saksalaisen Magment AG kertoi kannelleensa kaupungista eduskunnan oikeusasiamiehelle ja vaati kaupungilta rahallista hyvitystä. Kaupunki ei ollut yhtiön mielestä edistänyt sähköautojen langattoman testiradan rakentamista sovitulla tavalla.

Sittemmin tilanne on rauhoittunut, ja Lauri Innan mukaan neuvottelut jatkuvat.

Magmentin tapaus sai kaupunginhallituksen puheenjohtajan Saija Karnisto-Toivosen (sd.) kiihtymään. Hänen mukaansa kaupunginhallitus ei tiennyt yhtiön kanssa tehdystä aiesopimuksesta.

Heinäkuussa puhuttiin myös Hyperloopista. Turun Sanomat uutisoi, että Salo on luopunut Hyperloop-haaveista. Salon Seudun Sanomissa Lauri Inna piti Hyperloopia edelleen kiinnostavana projektina. Hän korosti, että yksittäinen hanke ei saa määritellä Saloa, kun niin paljon myönteistä on jo oikeasti käynnissä.

Inna aloitti Salossa kaksi vuotta sitten. Kaupunginjohtajaa haettaessa pidettiin tärkeänä, että virkaan valitaan rohkea visionääri, jolla on laajat valtakunnalliset verkostot.

Johtajasopimukseen on kirjattu itsestään selvien kaupunkikonsernin ja henkilöstöorganisaation johtamisen lisäksi muun muassa työllisyyden parantaminen ja kaupungin imagon vahvistaminen.

Iso osa tehtävää on olla korkean profiilin elinkeinoasiamies, ja siinä Inna on tehnyt hyvää työtä.

Innalla on monta palloa ilmassa. Sitä varten hänet on kaupunkiin palkattu, mutta aikaa pitää löytyä myös kaupungin johtamiseen. Saija Karnisto-Toivosen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juhani Nummentalon (kok.) alkukesästä esittämä vaatimus asioiden avoimemmasta valmistelusta kielii, että kaupungin asioilla paljon matkustavan kaupunginjohtajan kotipesä ei ole täysin kunnossa.

Salossa mietitään syksyn aikana muutoksia johtamisjärjestelmään. Johtoa ja hallintoa on karsittu tämän vuosikymmenen aikana, ja nyt on hyvä pohtia, kuinka paljon se on vaikuttanut sekä todellisiin resursseihin että asenteisiin.