Salon Moottorikerhon trial-jaosto on ottanut historiansa suurimman haasteen vastaan. 70-vuotisjuhliaan marraskuussa viettävä seura järjestää viikonloppuna trialin Pohjoismaiset mestaruuskilpailut Kavilannummella.

Lauantain henkilökohtaiseen kilpailuun on ilmoittautunut 62 ja sunnuntain joukkuekisaan 54 ajajaa. Määrät eivät kenties kuulosta suurilta, mutta tapahtuman järjestäminen on varsin työlästä puuhaa. Kerhon puuhamiehet, kilpailunjohtaja Tomi Heinonen ja itsekin kisoissa ajava Veijo Matinaho tekevät viikolla pitkää päivää.

– Vaikka esimerkiksi paikallisissa motocross-kisoissa oli tänä vuonna yli 300 kilpailijaa, tarvitaan trialiin yhtä paljon järjestäjiä ja työmäärä on aika lailla sama. 50 vapaaehtoista tarvitaan per päivä, ja työtunteja tulee satoja ellei tuhansia, Heinonen huomauttaa.

– Tämä on ehdottomasti suurin ponnistus, mitä seurassa on trialin osalta koskaan ollut, Matinaho vahvistaa.

Rakkaudesta lajiin -ajattelutapa yhdistää monia salolaisia, vaikka trialin aktiiviharrastaminen onkin jäänyt harvojen toiminnaksi.

– 80 prosenttia kisajärjestäjistä tulee omasta seurasta, Heinonen laskee.

Päivät ovat pitkiä. Vaikka kilpailuja ajetaan lauantaina ja sunnuntaina, on täysi tohina päällä jo torstaina ja viimeistään perjantaina.

– Esimerkiksi tanskalaiset tulevat Saloon jo torstaina aamulla.

Kilpailjoista hieman yli puolet on Suomesta ja loput enimmäkseen Norjasta.

– Yllättävää on se, että Ruotsista tulee niin vähän porukkaa. Sieltä esimerkiksi toivoivat yli 60-vuotiaiden ikäluokkaa, mutta lopulta siinä ikäluokassa ei ole yhtään ruotsalaista. Myös suomalaisia kilpailijoita olisi toivottu vähän enemmän, Matinaho ihmettelee.

PM-kilpailut tulivat ”Salon syliin” varsin yllättäen. Alun perin tapahtuma piti järjestää Latviassa. Se ei kuitenkaan kuulu Pohjoismaiden moottoriliittoon, ja kisaisäntää piti sen vuoksi etsiä uudelleen helmikuussa.

Järjestelyvastuu olisi ollut Suomella joka tapauksessa ensi vuonna, joten isännyys aikaistui. Salon lajiväki näytti varsin nopeasti vihreää valoa. Kilpailujen järjestämiskokemusta kun löytyy runsaasti esimerkiksi SM-osakisojen tiimoilta myös viime vuosilta.

– Meillä oli alun perin tarkoitus järjestää kaksipäiväinen tapahtuma, joka olisi sisältänyt SM- ja cup-osakilpailut, Heinonen selvittää.

Kilpailuradat ovat PM:ssä vaativammat kuin SM:ssä. Samoin osallistujien taso kovenee merkittävästi. Esimerkiksi kaikki SM-osakilpailut tänä(kin) vuonna voittanut Timo Myöhänen saa yleiseen luokkaan kovia kilpakumppaneita.

– Timolla on mahdollisuus palkintokorokkeelle, mutta helposti eivät kärkisijat nyt tule, Heinonen kertoo.

Matinaho on puolestaan kiertänyt SM-osakilpailut TR4-luokassa. Viikonloppuna hän ajaa yli 40-vuotiaiden luokassa ja on ainoa paikallinen kilpailija.

Millä mielin lähdet kisaan?

– Pelottaa (naurua). No ei, mutta luokka on kovatasoinen. Siihen osallistuvat suomalaiset ajavat SM-starteissa minua tasokkaammissa luokissa. Kunhan läpi pääsen, niin olen tyytyväinen. On tosi hienoa, että pääsen ajamaan tällaisessa kansainvälisessä kilpailussa.

Lauantaina viimeinen kilpailija lähtee matkaan kello 11. Kun jokaisen maksimiajoaika on kuusi tuntia, riittää kisasäpinää pitkälle iltapäivään.

Sunnuntaina kolmihenkisten joukkueiden jäsenet lähtevät reitille viiden minuutin välein. Kahden parhaan kilpailijan tulokset noteerataan lopullisissa tuloksissa.

– Yleisö näkee kisatapahtumia hyvin varikon läheisyydessä. Silti suosittelen lämpimästi menemistä myös metsään, jossa tapahtumia voi vapaasti seurata, Heinonen vinkkaa.

Trialin PM-kilpailut Kavilannummella. Henkilökohtainen kilpailu lauantaina, joukkuekilpailu sunnuntaina.

X-trialia Urheilupuistossa?

Trial saattaa levittäytyä Salossa totuttua Kavilannummea laajemmallekin alueelle. Salo sai järjestettäväkseen vuoden 2021 SM-viikon, ja X-trial on kuulunut säännöllisesti SM-viikon ohjelmaan, viimeksi kesäkuussa Vantaalla.

X-trialin kilpailuja järjestetään usein halleissa, mutta lajista on myös ulkoversio, jota Vantaallakin toteutettiin.

– Mikäli liitto maksaa kustannukset, niin kyllä X-trial voitaisiin varmasti järjestää Salossakin. Torilla kisoja ei voi ympäristösyiden vuoksi pitää, jolloin paikka olisi todennäköisesti Urheilupuiston parkkipaikka, puntaroi Veijo Matinaho.

Matinaho työskentelee toista vuotta Moottoriliiton trial-lajipäällikkönä. Myös yli 25 vuoden periodi Salon Moottorikerhon puheenjohtajana ja 40 vuoden lajiharrastus antavat perspektiiviä myös SM-viikkopohdintaan.

– Kavilannummi olisi sikäli liian syrjässä, että emme saisi sinne katsojia. Vuonna 2017 X-trial järjestettiin Tampereen Hämeenpuistossa, ja yleisöä oli valtavasti. Vantaalla kisapaikka oli syrjemmässä, ja yleisöä oli valtavan vähän.