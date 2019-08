Kesäkadulla vaanii vaara

Kesäkatu on paitsi kuuma myös vaarallinen. Suuri osa liikenneonnettomuuksissa tapahtuu keskikesällä, vaikka keliolosuhteet ovat mitä parhaat.

Tilastot kertovat selkeästi, että onnettomuudet lisääntyvät kesäkuukausina. Talven vaikeat kelit eivät siis olekaan maanteillä vaarallisinta aikaa, vaan varovaisuutta tarvitaan kuumina kesäpäivinä.

Sankka lumipyry, rankkasateet, pimeys tai jäätynyt tienpinta eivät ole suomalaisautoilijan pahimpia kelejä. Vaarallisinta aikaa tilastojen mukaan ovat kesäkuukaudet, jolloin ajo-olosuhteiden pitäisi olla parhaat mahdolliset.

Salon Seudun Sanomat kokosi tilastotietoja Salossa sattuneista liikenneonnettomuuksista (SSS 26.7.). Tilastojen mukaan Salossa kolaroidaan eniten kesällä päivänvalossa, kun tie on kuiva ja valoa runsaasti.

Salo pärjää samankokoisten kaupunkien riskivertailussa kohtalaisen hyvin, mutta jokainen onnettomuus on liikaa.

Kun ajokeli on huono, kuljettajan on pakko keskittyä. Tarkkuutta, valppautta ja varovaisuutta vaaditaan tavallista enemmän. Pitkän talvikauden aikana näitä vaikeita kelejä riittää runsaasti.

Kesän onnettomuuksia voi harvoin selittää olosuhteilla. Kyse on yleensä kuljettajan oman valppauden herpaantumisesta ja virhearvioista. Kun aurinko paistaa ja kesäkatu kutsuu, on vaaran tunne kaukana.

Samasta syystä onnettomuudet kasaantuvat viikonloppuun. Kun kesäkeliin yhdistyvät viikonlopputunnelmat, kasvaa onnettomuusriski samassa suhteessa.

Kokonaan oma lukunsa ovat nuorten öiset kesäkaahailut. Usein kohtalokasta kyytiä vauhdittaa alkoholi, mutta jo pelkästään autoseurueen testosteronitason nousu voi tehdä kokemattomasta kuljettajasta maanteiden kuninkaan.

Kuljettajasta johtuviin riskitekijöihin on vaikea puuttua etukäteen. Parhaiten tähän voi vaikuttaa jokainen kuljettaja itse. Liikaan turvallisuuteen tuudittautuminen puhumattakaan asenneongelmista voi koitua kohtalokkaaksi.

Ajetaan ihmisiksi kesälläkin ja kannetaan vastuu myös muiden turvallisuudesta.