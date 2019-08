Keskustan Kurvinen: Brasiliaa vastaan harkittava talouspakotteita

Brasiliaa vastaan on syytä harkita talouspakotteita, kauppasopimusneuvottelujen keskeyttämistä ja lihan tuontikieltoa, sanoo keskustan eduskuntaryhmän johtaja Antti Kurvinen.

Hän otti kantaa Brasilian metsäpaloihin puheenvuorossaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä. Brasilia päätti juuri torjua G7-maiden tarjoaman avun Amazonin sademetsäpalojen sammuttamiseen.

Kurvinen toisti puheessaan keskustan aikaisempaa viestiä siitä, että ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeintä on laittaa maailman suurvallat ja ”isoimmat saastuttajat” kantamaan vastuuta.

– Omilla aivoillaan ajattelevat ihmiset ymmärtävät, että maailma ei pelastu sillä, että me Suomessa itse teemme arkemme ja elämämme mahdottomaksi ja kalliiksi pakoilla ja kielloilla, Kurvinen päätteli.

Hänen mukaansa ”todellista muutosta” saadaan aikaan siirtymällä kestävään bio- ja kiertotalouteen.

– Se tarkoittaa, että korvaamme mahdollisimman nopeasti saastuttavan fossiilisen energian kotimaisilla uusiutuvilla.

Pääministerin vaalittava luottamusta

Hallitusyhteistyön kannalta Kurvinen piti tärkeänä erityisesti Keskustan ja SDP:n välisen luottamuksen vaalimista.

– Tässä pääministeri on avainroolissa, hän lähetti terveisiä Antti Rinteen (sd.) suuntaan.

Budjettiehdotusta Kurvinen pitää pääosin puolueen tavoitteiden mukaisena

– Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotus on nousemassa, ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan. Myös pienimpiä eläkkeitä nostetaan, hän listasi.

STT

