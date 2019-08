Kiekko lentää nyt myös Vähäjärven rannalla

Puheet on pidetty, käynnistyköön kisa. Ensimmäisten joukossa heittää Vihdistä avajaisiin kutsuttu 40+ -sarjan suomenmestari Janne Hirsimäki: kiekko kaartaa vasemmalle vajaan sadan metrin päähän, mäntyjä väistellen, vain muutamien metrien päähän korista.

Ei huono avaus.

Hirsimäki kertoo törmänneensä lajiin vuonna 2010, ja sitten se olikin menoa. Suomenmestarilla on nykyisin repussaan noin 20 eri ominaisuuksin varustettua kiekkoa. Hirsimäki muistuttaa, että yhdenkin kympistä kahteen maksavan kiekon kanssa voi vallan hyvin lajia harrastaa.

– Nykytrendinä on, että metsäänkin tehdään väyliä, joissa pitää heittää pitkälle ja tarkasti. Täällä ollaan aika hyvin trendin harjalla, aloitukseensa tyytyväinen Hirsimäki sanoo.

Tiistaina virallisesti avatun Vähäjärven yhdeksänväyläisen ja heittopituudeltaan 1 150 metrisen frisbeegolfradan ovatkin suunnitelleet vanhat tekijät, Salon Frisbeegolf ry:n Mauri Lokkila ja Harri Saari. Lokkila kuvaa uutta rataa semihaastavaksi, ei pro-tasoiseksi mutta muuten melko haastavaksi.

– Maasto on hyvää kangasmetsää. Puut ovat se haaste, Lokkila tiivistää.

Vähän aiemmin uuden kentän virallisesti ensimmäisen heiton heitti Tiskarlan Pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Välikangas. Itse asiassa, se oli ylipäätään Välikankaan ensimmäinen frisbeegolfheitto ikinä.

Se ei lentänyt ihan yhtä kauas kuin Hirsimäellä.

– Antoivat huonon kiekon, kaarsi väärään suuntaan ja vain parinkymmenen metrin päähän, Välikangas virnuilee.

Avajaisiin Vähäjärven viereiseen metsään oli kerääntynyt puolensataa harrastajaa ja paikallista. Ilman Tiskarlan Pienviljelijäyhdistyksen aktiivisuutta ei paikalla olisi nytkään ollut muuta kuin honkia, polkuja, kangasmaastoa ja pieni lampi.

– Ajateltiin, josko täällä viihtyvät mopopojat innostuisivat vaikka heittelemään kiekkoa. Maan omistavan Salon kaupungin ja Ykkösakselin kanssa saatiin tämä projekti tosi nopeasti maaliin, kehuu pienviljelijäyhdistyksen aktiivi ja rahastonhoitaja Sinikka Nikander.

Ykkösakselin 5 000 euron tuki, talkoolaisten noin 300 talkootuntia sekä ansiokas loppurahojen keräys on nyt konkretisoitunut uudeksi kohtauspaikaksi kyläläisille. Ja kaikille muillekin:

– Tämä rata on tarkoitettu ihan kaikille, tervetuloa vaan, toivottelee Pekka Välikangas, joka yhdessä muutamien yhdistysaktiivien, frisbeekerholaisten ja muiden talkoolaisten kanssa urakoi kevään aikana pohjatyön radalle.

Yksi ihan kaikista on 12-vuotias halikkolainen Matias Haapala, joka harrastaa jääkiekkoa sekä jalkapalloa, ja nyt myös frisbeegolfia.

– Tämä on hauska laji, vaikkei kilpailisikaan, tänä kesänä lajiin tutustunut Haapala toteaa.

No, kilpaillakin voi monella tavalla, ja ainakin tiistaina myös Haapala kokeili monien muiden mukana, miten pärjätä suomenmestarin kyydissä. Radan ihannetulos eli par on 32 heittoa.

– Siihen pyritään, Haapala sanoo.

Salossa on jo kuusi rataa

Kuusjoen uutukaisen Vähäjärven frisbeegolfradan lisäksi Salossa on jo viisi muutakin. Virallisesti vielä avaamatta on Kiikalan kuusiväyläinen rata, joka tosin on muuten jo valmis. Muut radat ovat Pahkavuoressa, Märynummella, Tupurissa ja Perniön Melassuolla.

– Aika hyvin alkaa Salossa olla mahdollisuuksia harrastaa, ynnää Salon Frisbeekerho ry:n Mauri Lokkila.

Lokkila mainostaa, että laji tarjoaa hartiat aukaisevia vartalon kiertoliikkeitä ja reipasta liikuntaa kauniissa metsämaisemissa. Tiedetään, että luonnossa liikkuessa kehon stressitaso alenee ilman oheistoimintaakin.

Ja aina voi sukeltaa syvemmälle lajiin, ostaa lisää kiekkoja ja tosissaan kilpaurheilla.

Lokkilan mukaan Salon Frisbeegolf ry:ssä on 30–40 jäsentä, mutta harrastajia Salossa on ainakin muutama sata.

Suomessa lajia vähintään kerran vuodessa harrastaa 263 000 ihmistä; frisbeegolf on mitattu valtakunnan 11. suosituimmaksi liikuntalajiksi. Ratojakin on jo seitsemisen sataa.

Kuvat: SSS/Minna Määttänen