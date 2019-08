Kiina kertoi vapauttaneensa valtaosan käännytysleirien uiguurivangeista, uiguurit vaativat hallinnolta todisteita

Kiina on kertonut päästäneensä vapaaksi valtaosan uiguurivangeista, jotka ovat olleet Xinjiangin alueella sijaitsevilla käännytysleireillä. Viranomaiset tiedottivat asiasta tiistaina, minkä jälkeen hajallaan asuvat islaminuskoiset uiguurit ovat vaatineet sosiaalisessa mediassa Kiinaa todistamaan väitteen.

YK:n mukaan noin miljoona uiguurimuslimia on suljettu Luoteis-Kiinan Xinjiangissa leireille, joissa heidät pyritään käännyttämään pois islamista ja kulttuuristaan. Valtio on kuvannut keskuksia ammatillisen koulutuksen keskuksiksi, joissa harjoittelijoiksi kutsutut oppivat mandariinikiinaa ja työtaitoja.

Tiistaina Xinjiangin viranomaiset kertoivat toimittajille, että suurin osa leireillä olleista vangeista on jo palannut kotiin. Viranomaistaho ei kuitenkaan antanut mitään lukumääriä vapautetuista.

– Tämä ei todellakaan ole totta. Yksi serkuistani, yksi matkaoppaana toimiva ystäväni ja ystäväni aviomies ovat edelleen leireillä, Kanadassa asuva Guly Mahsut kertoi.

90 prosentin väite todistettava

Mahsut ja muut ulkomailla asuvat uiguurit ovat vastanneet Kiinan väitteisiin jakaen sosiaalisessa mediassa kuvia ja tarinoita kadoksissa olevista ystävistään ja perheenjäsenistään. Julkaisujen yhteydessä he ovat vaatineet Kiinaa todistamaan 90 prosentin väitteensä, joka viittaa Xinjiangin paikallishallinnon johtajan Shohrat Zakirin kommentteihin.

– Valtaosa ammatillisista koulutuskeskuksista valmistuneista on sopeutunut takaisin yhteiskuntaan. Yli 90 prosenttia valmistuneista on löytänyt mieleisen työn, jossa on hyvä palkka, Zakir on sanonut brittilehti Telegraphin mukaan.

Lehden mukaan Kiinan ulkopuolella asuvat uiguurit ja kazakstanilaiset pyytävät ulkomaisilta valtioilta apua Xinjiangissa asuvien sukulaistensa tavoittamiseen. Myös alueen kazakstanilaisvähemmistön edustajia on Telegraphin mukaan kadoksissa.

– Kiinalla ei olisi tarvetta kertoa vapauttamisesta, jos se olisi todella tapahtunut, Sen tarvitsisi vain päästää toimittajat leireille, eikä mihinkään lavasteleireille, ja antaa uiguureille virallinen lupa ottaa yhteyttä ulkomailla asuviin sukulaisiinsa, Yhdysvalloissa asuva Arfat Erkin kertoo AFP:lle.

Arslan Hidayat on pohtinut, miten pysyvää vapaus on, jos Kiinan väitteet pitäisivät paikkansa.

– He ovat silti Xinjiangissa ja heidät voidaan vangita mielivaltaisesti uudelleen, hän sanoi.

Hidayat lisäsi myös, että vankeja voidaan periaatteessa päästää vapaaksi, mutta sen jälkeen heidät saatetaan lähettää tekemään töitä, joita jotkut lähteet ovat kuvailleet pakkotöiksi.

Hidayat on tunnetun uiguurikoomikon Adil Mijitin vävy. Hidayat ei ole saanut Mijitiin yhteyttä viime vuoden marraskuun jälkeen.

Toimittajien työ alueella on haasteellista

Kiinan ulkoministeriön edustaja Hua Chunying kertoi keskiviikkona, ettei hän ole tietoinen keskuksista lähteneiden tarkasta lukumäärästä.

– Oikea Xinjiang on hyvin erilainen siihen verrattuna, millaisen kuvan länsimaiset mediat ovat siitä antaneet, hän kertoi ja lisäsi, että diplomaateille ja ulkomaisille toimittajille on järjestetty vierailuja alueelle.

Kiinan väitteitä on vaikea vahvistaa, koska maan hallinto on tehnyt riippumattomien toimittajien työn alueella hyvin haasteelliseksi.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Itä-Aasian johtajan Nicholas Bequelin mukaan Kiina antaa harhaanjohtavia lausuntoja, joita ei voida todistaa. Hän kuvailee lausuntoja hyödyttömiksi yrityksiksi lieventää kansainvälistä huolta uiguurien ja muiden etnisten vähemmistöjen massavangitsemisista Xinjiangissa.

Amnesty ei ole Bequelinin mukaan saanut mitään tietoja laajamittaisista vapautuksista alueella.

AFP kertoo, että siviilipukuiset viranomaiset seurasivat toimittajia koko ajan, kun toimittajat olivat kuuden päivän vierailulla alueella. He kohtasivat myös tiesulkuja ja heidät käännytettiin pois joidenkin leirien lähistöltä.

Vangit: Pahoinpitelyjä ja mielipiteiden muokkausta

Viime lokakuussa Kiinan hallinto muutti strategiaansa, eikä enää kiistänyt leirien olemassaoloa, vaan alkoi kutsua niitä ammatillisiksi koulutuskeskuksiksi. Syynä kelkan kääntymiseen olivat lisääntyneet todisteet, joita alkoi tulla julkisuuteen muun muassa satelliittikuvina ja leireiltä karanneiden todistuksina.

Zakir on yhdysvaltalaislehti Timen mukaan kuvaillut ”uudelleenkoulutuskeskuksia” uraauurtavana tapana taistella terrorismia vastaan.

Telegraph kertoo Xinjiangin paikallishallinnon varajohtajan Alken Tuniazin sanoneen, että kertomukset kaltoinkohtelusta leireillä ovat joidenkin valtioiden ja medialähteiden sepittämiä. Tuniazin kertoman mukaan leireillä on vaalittu ihmisten oikeuksia ja annettu heidän muun muassa anoa lomaa. Tämän lisäksi Tuniaz sanoo, että leirillä olleet ovat päässeet käymään säännöllisesti kotonaan.

Vaikka ihmiset eivät saa leirillä ollessaan harjoittaa uskontoaan, heillä on viranomaisten mukaan mahdollisuus harjoittaa uskontoaan kotona ollessaan, kertoo Telegraph.

Ihmisoikeusjärjestöt ja entiset vangit ovat sen sijaan kertoneet, että vankeja on leireillä alistettu poliittiselle manipuloinnille ja pahoinpidelty.

Eräs entinen vanki kertoi AFP:lle, että hänet pakotettiin joka aamu laulamaan Kiinan kansallislaulua ja syömään sianlihaa, minkä islaminusko kieltää.

