Kiina kovisteli Hongkongin mielenosoittajia suunnattomalla voimallaan

Kiina on välittänyt jälleen kovasanaisen viestin mielenosoittajille, jotka ovat kuukausien ajan jalkautuneet kaduille puolustamaan Hongkongin itsemääräämisoikeutta. Kiinan Hongkongin ja Macaon toimiston edustaja sanoi, ettei mielenosoittajien pidä aliarvioida keskushallinnon suunnatonta voimaa.

– Älkää milloinkaan erehtykö luulemaan pidättyväisyyttämme heikkoudeksi. Älkää koskaan aliarvioiko keskushallinnon järkähtämätöntä ja suunnatonta voimaa, edustaja Yang Guang sanoi.

Yang jatkoi vertauskuvallisesti sanomalla, että tulen kanssa leikkivät myös kuolevat tulenlieskoihin.

Kiinan edustajan kommentit jatkoivat voimakkaiden pelotteluviestien sarjaa. Vain noin viikko sitten Kiinan armeija julkaisi videoviestin, jossa sotavoimat vyöryvät Hongkongin kaduille tukahduttamaan mielenosoituksia.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko, että Kiinan keskushallinto puuttuisi toistaiseksi mielenosoitusten tukahdutukseen. Myös Yang ilmaisi jälleen tukensa Hongkongin Manner-Kiinaan kallellaan olevalle hallinnolle ja poliisille mielenosoitusten hoidossa.

Hongkongin mielenosoitukset ovat muuttuneet viimeisten viikkojen aikana yhä väkivaltaisemmiksi. Viimeksi eilen poliisi käytti kyynelkaasua ja kumiluoteja voimakeinoina.

Poliisi kertoi tiistaina pidättäneensä noin 150 mielenosoittajaa maanantain mielenosoituksissa.

Mielenosoittajille ei myönnytyksiä

Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lam nähtiin eilen pitkästä aikaa julkisuudessa kommentoimassa erityishallintoalueen mielenosoituksia. Lam otti tiukkasanaisesti kantaa pitkin viikonloppua järjestettyihin mielenosoituksiin ja protestiliikkeen maanantaina järjestämään lakkoon.

– He ovat vakavasti heikentäneet Hongkongin yleistä järjestystä ja ovat sysäämässä kuilun partaalle kaupunkiamme, jota me kaikki rakastamme ja olemme kehittäneet, Lam sanoi ja tähdensi, ettei aio taipua mielenosoittajien vaatimuksiin.

Lam myös sanoi, että mielenosoittajien peräänkuuluttama vallankumous uhkaa tuhota Hongkongin.

Mielenosoitukset alkoivat muutama kuukausi sitten kiistellyn luovutuslain takia. Se olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Sittemmin hallintojohtaja Lam on julistanut kiistellyn lain kuolleeksi. Mielenosoitukset kuitenkin laajenivat vaatimaan Manner-Kiinaan kallellaan olevan hallintojohtaja Lamin eroa ja laajempaa itsemääräämisoikeutta.

STT

