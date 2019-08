Kiina yrittää kiristää otettaan Hongkongin mielenosoituksissa – protesteja luvassa seuraaviksi päiviksi

Tuhannet hongkongilaiset protestoijat täyttivät Kiinan erityishallintoalueen Mongkok-kaupunginosan lauantaina.

Hongkongilainen englanninkielinen South China Morning Post -lehti kertoo, että päämarssi oli maalissaan kymmentä vaille viisi paikallista aikaa eli noin puoliltapäivin Suomen aikaa. Poliisi oli alkuaan kieltänyt marssin alueella, mutta oli myöhemmin kiertänyt päätöksensä. Marssi ei sujunut aivan yhtä jalkaa, sillä lehden mukaan noin tuhannen protestoijan joukko irtaantui omaksi kulkueekseen. Kumpikin marssi päätyi lopulta samaan paikkaan.

Hongkongin saarella tuhannet Peking-myönteiset vastamielenosoittajat tukevat poliisin ylläpitämää järjestystä, kertoo media. Poliisia tukevia mielenosoittajia on järjestäjän mukaan 90 000.

Aiempina kertoina marssit ja mielenosoitukset ovat alkaneet rauhallisina, mutta myöhemmin illalla saattaneet muuttua levottomuuksiksi.

Vastalauseet jatkuvat tulevina päivinä. Sunnuntaina on kaksi marssia. Maanantaina on koko kaupungin kattava lakko ja seitsemän kokoontumista.

Hongkongin ja Pekingin viranomaiset ovat antaneet tällä viikolla ymmärtää, että suhtautuminen mielenosoituksiin kovenee. Kiinan asevoimat ovat viranomaisten mukaan valmiita nujertamaan ”sietämättömät” levottomuudet.

Keskiviikkona julkaistussa propagandavideossa Kansan vapautusarmeijan Hongkongissa sijaitsevan varuskunnan armeija lähtee tukahduttamaan mielenosoituksia mittavalla asearsenaalilla. Videolla uhittelu on asevoimien tähän mennessä voimakkain puuttuminen itsehallintoalueen kriisiin.

Koko kesä levottomuuksia

Hongkongin mielenosoitukset ja rauhattomuudet ovat jatkuneet kuluneina kahdeksana peräkkäisenä viikonloppuna.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan viranomaiset ovat tehneet 150 pidätystä kesäkuun jälkeen.

Kaupungin suurmielenosoitukset alkoivat lähes kaksi kuukautta sitten, kun kansa lähti kaduille vastustamaan luovutuslakia, joka olisi sallinut rikoksesta syytettyjen luovuttamisen Manner-Kiinaan. Mielenosoitukset ovat usein päättyneet poliisin ja mielenosoittajien ydinjoukon väkivaltaisiin yhteenottoihin.

Vaikka laki on pantu jäihin, ovat mielenosoitukset muuntuneet yleisemmäksi Hongkongin hallinnon ja Kiinan vastaiseksi liikehdinnäksi.

STT

