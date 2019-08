Kiinalainen teknologiajätti Huawei julkisti oman käyttöjärjestelmän Yhdysvaltojen toimien pelossa

Kiinalainen teknologiajätti Huawei julkaisi perjantaina oman käyttöjärjestelmän. Huawei on pelännyt menettävänsä pääsyn Androidin järjestelmiin, mikäli Yhdysvaltojen toimet kiinalaisyhtiötä kohtaan koventuvat.

Yhtiön kuluttajaliiketoiminnan johtaja Richard Yu esitteli HarmonyOS-nimisen käyttöjärjestelmän konferenssissa Dongguanin kaupungissa. Hänen mukaansa järjestelmä eroaisi täysin Googlen Androidista ja Applen puhelinkäyttöjärjestelmä iOS:ista. Ensimmäinen versio Huawein uudesta järjestelmästä otetaan käyttöön myöhemmin tänä vuonna.

Huawein suunnitelmista oman käyttöjärjestelmän luomiseksi on huhuttu keväästä saakka. Muun muassa Wall Street Journal kertoi tuolloin, että yhtiö on rekisteröinyt tavaramerkki HongMengin, joka on käyttöjärjestelmän työnimi ja tuotenimi Aasian markkinoilla.

Yhdysvallat on turvallisuussyihin vedoten asettanut Huawein kieltolistalle, joka estää sitä ostamasta yhdysvaltalaista teknologiaa ilman erillistä hyväksyntää. Kiellon on määrä tulla voimaan elokuun puolivälissä.

Huawei on maailman toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja korealaisen Samsungin jälkeen. Verkkovalmistajana yhtiö on maailman suurin.

STT

