Kiinan juan laski alimmilleen sitten vuoden 2010 – Kiinan epäillään käyttävän valuutta-asetta kauppasodassa

Kiinan valuutta juan (renminbi) on laskenut alimmalle tasolleen suhteessa dollariin sitten vuoden 2010. Valuutan hintakehitys on ruokkinut epäilyksiä siitä, että Kiinan hallinto alentaisi keinotekoisesti juanin kurssia lievittääkseen Yhdysvaltain kauppatullien vaikutusta talouteensa.

Valuutan kurssi on Kiinan ulkopuolisilla valuuttamarkkinoilla heikentynyt noin 7,1 juaniin dollaria kohden.

– Vaikuttaa siltä, että tuontitullien laajentaminen johtaa perinteiseen nokitteluun ja kauppaneuvottelujen keskeyttämiseen, eikä Kiina näe enää syytä pitää juania vakaana lähitulevaisuudessa, arvioi Bloombergille analyytikko Ken Cheung.

Yhdysvallat on jo pitkään syyttänyt Kiinaa valuuttakurssilla keinottelusta, jolla maan katsotaan tukevan vientitalouttaan. Kiina on perinteisesti kiistänyt nämä syytökset.

