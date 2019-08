Kiinan Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä kasvoi, ihmisiä on edelleen kateissa

Kiinaan iskeneen Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä on kasvanut 44:een, kertoo valtiollinen televisiokanava CCTV. Lisäksi yli miljoona ihmistä on evakuoitu myrskyn tieltä, ja ainakin 16 ihmistä on kateissa.

Xinhua-uutistoimiston mukaan kuolonuhrien määrä Zhejiangin maakunnassa on 39, joista ainakin parikymmentä kuoli rankkasateiden aiheuttamassa maanvyörymässä. Eilen Lekima jatkoi matkaansa Shandongin maakuntaan, jossa viisi on kuollut, seitsemän kateissa ja yli 180 000 ihmistä jättänyt kotinsa.

Pelastustyöntekijät ovat pelastaneet myrskytuhojen saartamiksi jääneitä asukkaita muun muassa veneiden avulla.

Viranomaiset ovat arvioineet luonnonkatastrofin aiheuttaneen Zhejiangissa 3,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin menetykset. Myrskyn vuoksi esimerkiksi yli 3 200 lentoa on peruttu, ja lisäksi Shanghaissa lähes sata turistikohdetta suljettiin. Monien on määrä aueta uudelleen tänään tai huomenna.

STT

Kuvat: