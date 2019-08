Kiinassa riehuvan Lekima-taifuunin uhriluku noussut jo 28:aan – myrsky etenee pohjoiseen

Kiinassa Lekima-taifuunin kuolonuhrien määrä on noussut ainakin 28:aan, kertovat paikalliset viranomaiset. Pelastusjoukot ovat etsineet kateissa olleita ihmisiä myrskyn aiheuttaman maanvyöryn alta. Viranomaisten mukaan ainakin 20 ihmistä on kateissa myrskyn jäljiltä.

Taifuuni rantautui Kiinan itärannikolle varhain lauantaina, ja sen alta on evakuoitu yli miljoona ihmistä. Myös satoja lentoja on peruttu ja lautta- ja junaliikennettä keskeytetty.

Lekima-taifuuni etenee pitkin Kiinan rannikkoa suurkaupunki Shanghaista pohjoiseen.

STT

Kuvat: