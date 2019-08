Kiire pilaa nautinnon – Ville Tuominen aloitti ensimmäisen ja viimeisen kautensa Vilppaassa

Ääni Salohallissa on muuttunut 2010-luvulla keskimäärin olympiadin välein. Mikko Tupamäen ääni kantoi viisi vuotta ja Joonas Iisalon kolme vuotta.

Tiistaina Salohallissa kaikui uusi ääni, kun Vilppaan uusi päävalmentaja Ville Tuominen veti harjoituksia kuudelle kotimaiselle pelaajalle. Ääneen ei ehdi tottua, sillä se kantaa vain kevääseen.

– Tämä on minun viimeinen kauteni Korisliigassa. Se on sillä selvä. Kotini ja elämäni odottavat Ruotsissa, Tuominen vahvisti.

Lähtökohta 38 päivän (alle tuhat tuntia!) kuluttua alkavaa liigakauteen on siis erilainen niin Vilppaan kuin varsinkin Tuomisen osalta.

Tuominen on jo asettunut Salon Lukkarinmäellä sijaitsevaan joukkueenjohtaja Keijo Poutiaisen pihamökkiin, jossa ovat asuneet vuorollaan muun muassa Tuukka Kotti, Roope Ahonen ja Juho Nenonen.

– Kuulin, että sitä kautta pääsee Susijengiin. Luulen kyllä, että mun on pakko pelata nelospaikkaa, kun jalat eivät riitä enää takamieheksi, oman pelaajauransa keväällä 2007 lopettanut Tuominen vitsaili.

Vilpas on harjoitellut Tuomisen johdolla vasta maanantaista alkaen. Sitä ennen joukkue harjoitteli apuvalmentaja Jere Anttilan johdolla. Nenonen ja Mikko Koivisto olivat maajoukkueen mukana ja esimerkiksi Teemu Rannikko treenaa tapojensa mukaisesti päivän ensimmäisen harjoituksen Turussa.

Amerikkalaispelaajat saapuvat Suomeen ensi viikonloppuna ja maanantaina 2. syyskuuta kaikki pelaajat ovat koossa. Tuolloin kauden alkuun on enää 25 päivää.

– Jos meidän pitäisi olla parhaimmillaan kauden ensimmäisessä ottelussa, niin siinä tapauksessa kausi alkaa liian aikaisin.

– Toisaalta runkosarjassa on nyt neljä ottelua (44) enemmän eli yksittäisen ottelun merkitys on entistä pienempi. Meidän on kehityttävä kauden aikana. Jos pelaamme parasta koristamme loka-marraskuussa, niin se on liian aikaisin, Tuominen pyörittelee.

Koska kausi on Tuomisen viimeinen Korisliigassa, hän haluaa saada siitä kaiken irti.

– Olen yrittänyt puhua siitä myös jätkille. Että nauttisimme tekemisestä, siitä koko matkasta. Se tulee olemaan tämän kauden teema.

– Jos pelaamme vain siitä, mitä toukokuussa tapahtuu, niin kaudesta tulee todella pitkä.

Ja vaikka tämä kausi on Tuomisen viimeinen, se ei ole Vilppaan viimeinen. Paniikkinappulalle on normaaliakin pidempi matka.

– Haluan painottaa sitä, että emme voi ylireagoida varsinkaan meidän nuorten (amerikkalais)pelaajien kanssa. Heille on annettava aikaa, Tuominen vaatii tai ainakin pyytää.

– Mietitään vaikka Kouvojen Jeremy Morgania. Keskinkertainen oli kaunis sana kuvailemaan hänen viime syksyn esityksiä. Keväällä hän oli Kouvojen paras tai toiseksi pelaaja, Tuominen antaa esimerkin Vilppaan keväällä kaataneesta nuorukaisesta.

Vilppaan jenkeistä Jamuni McNeace ja DJ Laster aloittavat ensimmäisen, Reggie Dillard ja Tim Coleman toisen kautensa ammattilaisena.

– Eivät he voi olla parhaimmillaan ensimmäisissä ammattilaisotteluissaan, Tuominen muistuttaa.

Verrataan tilannetta vaikka Mikko Koivistoon. Kaikki tietävät, ettei Koivisto ole parhaimmillaan syyskuussa, mutta jokainen tietää myös, mihin hän kykenee keväällä.

– Ja kun käymme haluttuja asioita läpi, niin se mikä kestää Koivistolla kaksi viikkoa, saattaa kestää rookiejenkillä viisi viikkoa, Tuominen vertailee.

Kaikille on selvää, mikä Vilppaan tavoite on. Siksi siitä ei tarvitse puhua. Puhutaan siis pelistä ja joukkueesta, joka sitä pelaa.

Iisalon aikana Vilppaan hyökkäys muuttui kausi kaudelta hitaammaksi. Iisalon ensimmäisellä kaudella 14,7 prosenttia hyökkäyksistä oli nopeita, toisella 13,6 ja viimeisellä kaudella enää 10,4 prosenttia. Voittoja tuli suurinpiirtein samaan tahtiin, mutta kärjistäen sanottuna hitaampi peli muutti Salohallin riehakkaat korisfestarit hartaaksi herätysjuhlaksi.

Nyt suunnan on tarkoitus muuttua.

– Jos pelaamme kovalla intensiteetillä ja menemme tilanteisiin täysillä, niin peli on vauhdikkaampaa. Sekä pelaajat että katsojat nauttivat siitä enemmän, Tuominen alleviivaa.

Esimerkki halutun pelitavan toteuttajasta on Reggie Dillard. Viime kaudella PeU-Basketissa pelanneen Dillardin sopimus ei varsinaisesti antanut ”vain mestaruus kelpaa” -väristyksiä. Varsinkin, kun samaan aikaan hallitseva mestari ja päävastustaja Karhubasket sai jollain ihme konstilla (lue: rahalla) pidettyä riveissään näillä leveysasteilla suvereenin Cameron Jonesin.

– Emme hankkineet Dillardia siksi, että hän voittaisi pelejä. Hankimme hänet, koska hän on hyvä harjoittelija, hyvä tyyppi ja hän tekee joukkueesta paremman, Tuominen perustelee.

Summa summarum: Tuominen ei halua tuhlata viimeistä kauttaan kiirehtimiseen. Varsinkin, kun hän saa toteuttaa ammattiaan Salon kaltaisessa koripallokaupungissa, jossa olosuhteet ovat ensiluokkaiset, yleisöä käy peleissä, kaupunkilaiset osaavat antaa arvon hyökkäyslevypallolle ja niin edelleen.

Toki sitten on se toinen puoli. Pari tappiota putkeen, niin torikahviloiden spekulaatiot ovat mustempia kuin se kahvi, jota he ryystävät ja Salkkarin tekstaripalstalle ilmestyvät ensimmäiset ”Missä on tulos, Tuominen ulos!” -viestit.

– Olen puhunut paljon Salosta myös Joonaksen (Iisalo) kanssa. Häviäminen ei ole täälläkään kivaa, mutta ei sinne Nokian S-Marketiinkaan ollut tappion jälkeen kiva mennä, edelliset kaudet BC Nokiaa valmentanut Tuominen muisteli.

– Mutta sehän on vain positiivista, että Vilpas kiinnostaa. Vaikka ympärillä on voinut olla ylireagointiakin, niin Vilpas on pitänyt hyvin homman kasassa. Täällä ei ole lähdetty kilpajuoksuun, eletty yli varojen tai tehty jotain muuta tyhmää.

Ja on täällä aina välitetty.

Ja välitetään yhä.