Kimmo Schroderuksen teräsveistos Saloon – salolaisen kuvanveistäjän viimeisin työ on kuuluisa Eppu Normaali -veistos

Salolaisen kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen teräsveistos Megafauna julkistetaan Salon taidemuseon pihalla sunnuntaina 8. syyskuuta. Veistos on viisi metriä korkea ja mitoiltaan massiivinen, mutta silti olemukseltaan keveä. Se on valmistettu haponkestävästä teräksestä.

Schroderuksen viimeisin, laajaa julkisuutta osakseen saanut teos on Eppu Normaali -veistos Alamökki, joka julkistettiin Ylöjärvellä elokuussa 2018. Kuvanveistäjän teoksia on useiden museoiden ja kaupunkien kokoelmissa ja katukuvassa. Vuonna 2004 hänelle myönnettiin Ars Fennica -palkinto. Kyseessä on vuosittain jaettava suomalainen kuvataidepalkinto.

Kuvanveistäjän veistokset ovat usein metallista kokoon hitsattuja, julkiseen tilaan tarkoitettuja suuria kappaleita. Salon taidemuseon pihalla julkistettavassa teoksessa aistii Kimmo Schroderuksen kiinnostuksen liikkeen kuvaamiseen, pintojen heijastavuuteen ja läpinäkyvyyteen. Teoksen nimi Megafauna viittaa eläimistöön ja suureen kokoon. Sen tulkinta kuitenkin muodostuu kunkin katsojan mielikuvituksessa.

Salon taidemuseo tilasi teoksen Schroderukselta keväällä 2018. Teoksen hankinta on rahoitettu Suurseudun Osuuskaupan rahastosta, jonka SSO perusti Salon taidemuseon yhteyteen vuonna 1999. Varoista jaettiin vuosittain taidestipendi SSO:n toimialueen taiteilijalle tai taideopiskelijalle aina vuoteen 2015 asti. Sen jälkeen rahastoa kartuttaneet lisäpääomat palautettiin ja taidemuseon stipendirahasto lopetettiin. Varat siirtyivät museon vapaaseen käyttöön. Museo suuntasi varat paikallisen taiteilijan tukemiseen taidehankinnan muodossa.