Kirja käteen syyslomalla

Suomen kouluissa otettiin 1930-luvun alussa käyttöön hiihtoloma. Ajatus oli, että lapset ja nuoret jaksavat puurtaa kevätlukukauden paremmin, jos se katkaistaan viikon ulkoiluvapaalla. Sittemmin hiihtolomasta on tullut talviloma.

Syysloma on hiihtolomaa uudempi keksintö, vaikka silläkin on edeltäjänsä varsinkin maaseutukoulujen perunannostolomissa. Nykyisenlaisena syysloma tuli kouluihin 1990-luvun alussa, kun kunnat saivat sijoittaa koulupäiviä aiempaa vapaammin.

Syyslomalle ei ole annettu tähän mennessä erityistä sisältöä niin kuin talvilomalle, joka mielletään ennen muuta liikunnalliseksi.

Tänä syksynä meno muuttuu. Laaja lukemiseen kannustava joukko toimijoita julistaa syysloman lukulomaksi. Hankkeen takana ovat Kirjailijaliitto, Kirjakauppaliitto, Kirjasampo, Lukukeskus, Lukuliike, Opetushallitus, Kirjastoseura, Kustannusyhdistys, Tietokirjailijat ja Äidinkielen opettajain liitto, ja sitä tukee kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.). Hanke lanseerataan lokakuussa Saarikon kotikaupungin Turun kirjamessuilla, sopivasti ennen syyslomia.

Lukeminen harrastuksena kilpailee monen muun tekemisen kanssa lasten ja vanhempien vapaa-ajasta, eikä hyvä lukutaitokaan ole enää itsestäänselvyys edes Suomen kaltaisessa koulumaassa. Lukemista ja lukutaitoa yritetään pitää yllä monilla hankkeilla ja kampanjoilla. Lukuloma on yksi niistä.

Lomaan liittyy usein matkustaminen, ja onkin otettu nokkelasti lukuloman teemaksi. Lukemalla pääsee vaivatta ja edullisesti menneisyyteen ja tulevaisuuteen, syvemmälle kotiseutuun tai aivan vieraisiin ja mielikuvituksellisiin paikkoihin.

Lukemisen myönteiset vaikutukset ovat moninaiset. Tutkimusten mukaan se vähentää muun muassa stressiä, lisää empatiakykyä ja jopa pidentää ikää. Vaikka kirjallisuudelle tai muulle taiteelle ei asetettaisikaan terveystavoitteita, ne kohentavat kuluttajan eli lukijan tai kokijan hyvinvointia.

Lukemista helpottaa, että ahkerankaan lukutoukan ei ole enää pakko kantaa mukanaan kirjaa esineenä. Kirjoja voi lukea tai kuunnella samoilla laitteilla, joita muutenkin käytetään päivittäin. Vaikka syksyllä on tulossa teemaviikko, lukemisen voi aloittaa jo tänään.