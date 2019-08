Kirkkojärven tilasta selvitys Somerolla – jätevesien vaikutus kiinnostaa

Somerolla selvitetään keskustassa sijaitsevan Kirkkojärven tilaa aiempaa tarkemmin. Someron vesiensuojeluyhdistys otti eilen vesinäytteitä järven syvänteistä. Syvänteiden vesistä tutkitaan, miten Kirkkojärveen puhdistamon ohi juoksetut jätevedet näkyvät järvessä.

– Varsinkin fosforin ja typen määrä kiinnostaa, sillä järveen on laskettu vuosikymmenien ajan kovilla sateilla runsaasti jäte- ja sadeveden sekoitusta, Someron vesiensuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen Kalle Alhoranta huomauttaa.

Alhoranta kertoo, että tutkimuksen yhtenä tavoitteena on saada selville, voisiko Kirkkojärven syvänteissä käyttää kemiallista puhdistusta.

– Kirkkojärvessä on liian korva virtaus, jotta kemikaaleja kannattaisi laittaa koko järveen. Selvitämme nyt, voisiko syvänteisiiin tehdä kemikaaleilla täsmäpuhdistuksen, jos järvi näyttäisi siitä hyötyvän.

Vesinäytteitä keskiviikkona ottanut Ari Luoto Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä arvioi silmämääräisesti, että syvänteiden vesi on vähähappista. Se taas kertoisi rehevöitymisestä.

– Otamme uudet näytteet talvella, jotta tilanteesta saadaan kokonaiskuva, Alhoranta sanoo.

Someron vesiensuojeluyhdistys selvittää tällä hetkellä kaikkiaan viiden järven tilaa eri puolilla kuntaa. Keskustassa sijaitsevan Kirkkojärven lisäksi tutkitaan Halkjärven, Poikkipuoliaisten, Särkjärven ja Vehka-Patamon tilaa.

– Halkjärven tilanne on ollut jo pitkään huono ja järvessä on ollut runsaasti levää. Poikkipuoliaisissa ja Särkjärvellä on paljon mökkiasutusta, kun taas Vehka-Patamo on erittäin rehevä, Alhoranta perustelee järvien valintaa.

Järvistä otetaan näytteitä eri syvyyksistä ja niistä tutkitaan happipitoisuuden ja kemiallisen hapenkulutuksen lisäksi muun muassa happamuutta sekä typen ja fosforin määrää.

Matala ja pahasti rehevöitynyt Halkjärvi on nostettu aiemmin esille yhtenä vaihtoehtona, jossa voisi kokeilla kemiallista puhdistusta. Ongelmana on kuitenkin järven koko.

– Halkjärvi on noin 200 hehtaaria. Kemiallisen puhdistuksen kokonaiskustannukset liikkuvat 2 500–3 000 eurossa hehtaarilta, joten operaatio olisi todella kallis, Alhoranta toteaa.

Järvien vedenlaadun tutkimisen jälkeen on vuorossa vesistöjen kalakantojen selvitys. Sen aika on todennäköisesti ensi kesänä. Kalakantojen kartoittamisella haetaan vastausta kysymykseen, hyötyisikö joku järvistä roskakalan poistamisesta.

– Isojen särkikalojen suuri määrä liittyy usein rehevöitymiseen. Särkikalat syövät eläinplanktonia ja sen vähentyessä levät pääsevät valloilleen. Meitä kiinnostaa muun muassa särkikalojen osuus Halkjärven rehevöitymisessä, Alhoranta toteaa.

Valittavat puhdistus- ja parannusmenetelmät riippuvat saatavista tutkimustuloksista. Alhoranta muistuttaa, että ilman ulkopuolista tukea ei vesiensuojeluyhdistys pysty isoja toimia tekemään. Rahoitusta on mahdollista saada muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.