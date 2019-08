Koiviston erilainen Susikesä – Vilppaan luottomies on viettänyt 12 peräkkäistä kesää maajoukkueen mukana

Susijengi pelaa sunnuntaina kesän ja koko vuoden viimeisen maaottelunsa, kun Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnaus päättyy Venäjä-otteluun.

Illan ottelu on Vilppaan Mikko Koivistolle jo 143:s. Koivisto, 32, nousee tänään kautta aikojen maaottelutilastossa sijalle 13 Kalevi Sarkalahden rinnalle.

Kulunut maajoukkuekesä on ollut Koivistolle erilainen. Ensinnäkään kesään ei kuulunut arvokisoja tai arvokisakarsintoja, vaan neljä kovaa harjoitusottelua (Venäjä, Serbia ja 2x Liettua), joista Susijengi hävisi kolme ensimmäistä selvin luvuin.

Eikä Koivisto ole päässyt harjoittelemaan optimaalisesti.

– Henkilökohtaisesti maajoukkueleiri alkoi vähän liian äkkiä. Mutta kun olen selvinnyt tähän asti ilman loukkaantumisia, niin vedetään kunnialla loppuun asti, Koivisto kertoi perjantain Liettua-tappion jälkeen.

Koivisto on pelannut kesän kolme ottelua 14 minuutin ja 4,3 pisteen keskiarvoilla, jotka ovat lähes identtiset hänen koko maaottelu-urallaan.

Koivistolle maajoukkuekesä oli jo 12:s peräkkäinen. Hän ei ole koskaan valmistautunut seurakauteen normaalisti seuran mukana. Jotkut kesät ovat olleet kuluttavampia kuin toiset, nyt maajoukkueohjelma oli normaalia lyhyempi.

Eikä siirtymä maajoukkueesta seurajoukkueeseen ole aina ollut kivuton.

– Välillä on ollut vaikeampaa. Sekin on riippunyt siitä, miten kesä maajoukkueen kanssa on mennyt. Toisaalta täällä pääsee treenaamaan ja pelaamaan parhaiden kanssa. Yhteen turnaukseen valmistautuminen on tietenkin erilaista kuin valmistautuminen pitkään kauteen.

– Mutta koskaan en, ei varmaan kukaan meistä, halua kieltäytyä maajoukkueesta. Tämä on tosi iso kunnia, Koivisto vakuuttaa.

Maajoukkuekesän aikana ajatuksia ei juuri uhrata seurajoukkueeseen.

– Aika vähän tulee mietittyä Vilpasta. Tänä kesänä ensisijaisesti treenaamisen kautta. Ensi viikolla katsellaan sitten Salossa. Maanantaina en ole vielä treeneissä mukana, mutta tiistaina sitten.

Koripalloliiton 80-vuotisjuhlaturnauksen päätösottelu Suomi–Venäjä Espoon Metro Areenassa tänään kello 19.