Kokoomuksen puoluejohto kokoontuu tänään Turussa

Oppositiopuolue kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohto kerääntyy tänään kesäkokoukseen Turkuun.

Ohjelmassa on esimerkiksi puheenjohtaja Petteri Orpon puhe aamupäivällä sekä iltapäivällä yleisötilaisuus Turun Kauppahallissa.

Kokoomus siirtyi kevään vaalien myötä oppositioon kolmen kauden hallitustaipaleen jälkeen. Viimeksi puolue oli oppositiossa kaudella 2003-2007. Tätä ennen puolue vaikutti hallituksessa neljä kautta vuosina 1987-2003.

Oppositiosta hallitusta haastaa myös perussuomalaiset, joka on viime kuukausien kannatusmittauksissa noussut maan suosituimmaksi puolueeksi. Helsingin Sanomien heinäkuun lopulla julkaisemassa kannatusmittauksessa kokoomus oli kirinyt toiseksi suosituimmaksi ohi pääministeripuolue SDP:n. Heinäkuun mittauksessa perussuomalaisten kannatus oli 20,7 prosenttia, kokoomuksen 16,7 ja SDP:n 16,5. Virhemarginaali kyselyssä oli suurimmilla puolueilla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Orpo haluaa jatkaa puheenjohtajana

Uutta puheenjohtajaa kokoomukselle valitaan vasta ensi kesän puoluekokouksessa, mutta Orpo on jo nyt ilmoittanut olevansa kiinnostunut jatkamaan. Toista kauttaan puheenjohtajana toimiva Orpo valittiin johtopestiin ensimmäistä kertaa kesäkuussa 2016.

Kokoomuksen äänestäjien keskuudessa Orpolla onkin vankka suosio, mutta jos asiaa kysytään koko kansalta, kannatusta kärkitehtävään on myös Elina Lepomäellä ja nykyisellä varapuheenjohtajalla Antti Häkkäsellä.

Maaseudun Tulevaisuus perkasi kokoomuksen puheenjohtaja-asetelmia teettämässään kyselyssä elokuun alkupuolella. Kyselyssä kaikista suomalaisista 17 prosenttia toivoi Orpon jatkoa, kun taas Lepomäki ja Häkkänen saivat 19 prosentin kannatuksen. Ero mahtui kolmen prosentin virhemarginaalin sisään.

Virallisia vastaehdokkaita Orpolle ei tiettävästi ole toistaiseksi ilmaantunut.

Kokoomuksen puolueorganisaatiossa sen sijaan on luvassa henkilövaihdoksia jo tänä vuonna. Puoluesihteeri Janne Pesonen siirtyy syksyllä uusiin tehtäviin ja puoluevaltuusto valitsee hänelle seuraajan syyskuussa.

Puoluejohdon kesäkokous jatkuu vielä keskiviikkona. Kokoomuksen eduskuntaryhmä pitää oman kesäkokouksensa ensi viikolla.

https://www.hs.fi/paivanlehti/30072019/art-2000006188541.html

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.484690

STT

Kuvat: