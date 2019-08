Kolme vuotta on pitkä aika – Anna Czakan on ensimmäinen salolaispelaaja Suomen lentopallonaisten arvokisahistoriassa

Elokuussa 2016 Anna Czakan valmistautui uuteen lentopallon naisten mestaruusliigakauteen pienen roolin pelaajana LP Viestissä. Vielä kaudella 2014–2015 hän oli pallotyttönä LP Salon pelatessa Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Syksyllä 2016 Suomen naisten maajoukkue menetti mahdollisuutensa seuraavan vuoden EM-kilpailuihin hävittyään viisi kuudesta karsintaottelusta. Kisapaikka näytti vielä varsin kaukaiselta asialta, vaikka naisten maajoukkuetoiminnan taso olikin noussut erittäin vaikeiden vuosien jälkeen.

Kolme vuotta on pitkä aika. Elokuussa 2019 Anna Czakan valittiin 23-vuotiaana Suomen naisten EM-kisajoukkueeseen. Lisäksi hän kuuluu lähtökohtaisesti ottelut aloittavana keskitorjujana LP Salon joukkueeseen, joka pelaa talvella Mestarien liigan lohkovaiheessa.

Mestaruusliigan huippuluokan keskitorjujan asema ja tarpeeksi hyvät näytöt kevään Kultaisessa liigassa riittivät EM-kisavalintaan. Keskitorjujaehdokkaista joukkueen ulkopuolelle jäi Daniela Öhman.

Kolme vuotta sitten kukaan ei uskonut Anna Czakan+EM 2019 -yhtälöön. Pelaaja itsekään ei uskonut siihen vielä tänä keväänä ennen uran ensimmäisiä maaotteluita.

– Tämä valinta ylitti kyllä kaikki odotukset. Keväälläkin epäilin itseäni vielä ihan hirveästi, eikä ollut luottoa omiin kykyihin. Soittelin Tomille (LP Viestin päävalmentaja Lemminkäinen) ja mietin, että mitä oikein teen. Tomi rohkaisi tosi hyvin, Czakan muisteli torstaina puhelimitse paluumatkalla Kuortaneelta Saloon.

– Olin ollut jo monta vuotta ikään kuin mukavuusalueellani LP Viestissä. Oli hienoa, että uskaltauduin laajentamaan sitä mukavuusaluetta ja lähtemään maajoukkueen mukaan.

Yksittäinen pelaajavalinta on pieni askel ihmiskunnalle ja suhteellisen pieni suomalaiselle lentopalloilullekin. Salon näkökulmasta asia on jo historiallisestikin merkittävä. Anna Czakan on ensimmäinen Suomen naisten arvokisajoukkueeseen ikinä valittu salolaisseuran kasvatti ja myös parhaillaan salolaisseuraa edustava pelaaja.

Kesän mittaan Czakan on viettänyt aikaa Salossa ”oikeastaan aina vapaapäivisin”. LP Viestin mukaan hän liittyy pysyvämmin EM-kisojen jälkeen – alkulohko on ohi 29. elokuuta.

Maajoukkue palasi torstaina Kuortaneelta ja suuntaa lauantaina Slovakiaan, jossa pelataan kolme harjoitusottelua. Sieltä jatketaan Turkkiin, jossa kisat alkavat ensi viikon perjantaina.

Joukkueeseen kuuluu neljä keskitorjujaa.

– Asetelma joukkueen sisällä on aika selkeä: taistelen lähtökohtaisesti Roosan (Laakkonen) kanssa aloittavan keskitorjujan paikasta. Toisaalta alkukesä meni keskitorjujien välillä aika tasaisesti peliajan suhteen. Varmasti pelit Slovakiassa vaikuttavat aika paljon siihen, ketkä ovat EM-kisapeleissä aloitusseitsikossa.

Noora Kosonen on voittaja jo nyt

Yksi Suomen kisajoukkueen suurimmista voittajista on jo nyt Noora Kosonen. Viimesyksyinen, jo uran toinen polvileikkaus pilasi koko seurajoukkuekauden. Sinnikäs kuntoutus palkittiin: yleispelaaja on riittävän hyvässä vireessä, jotta hänet voitiin valita mukaan ryhmään.

– Toki polvessa tuntuu välillä rasittuneemmalta, mutta pystyn kuitenkin tekemään kovia treenejä ja olemaan normaalisti mukana. Totta kai tasataan kuormitusta vielä niin, ettei tule monena päivänä putkeen kauheata rääkkiä. Tämä oli nyt kolmas viikko, jolloin tein kunnollista lentopalloharjoittelua, Kosonen laskeskeli paluumatkalla Kuortaneelta.

25-vuotias, ensi kaudeksi belgialaisseuraan siirtyvä pelaaja oli keskeinen pelaaja vuosi sitten EM-karsinnoissa. Hän oli lähes jatkuvasti aloitusseitsikossa karsintapeleissä, jotka huipentuivat EM-paikan varmistumiseen Ruotsissa.

Sattumalta juuri kyseinen, EM-juhliin huipentunut Ruotsi–Suomi-ottelu 25.8.2018 on Noora Kososen viimeisin virallinen lentopallo-ottelu.

Kuinka innokkaasti odotat sitä, että pääset ihan oikeasti pelihommiin parketin puolelle?

– Todellakin suurella innolla. Jo pelaaminen harjoituksissa on tuntunut hienolta – on se vaan niin siistiä.

NAISTEN EM-KILPAILUT 23.8.–8.9.

Suomen joukkue

Passarit: Kaisa Alanko VB Nantes, Ranska (93 maaottelua), Katja Kylmäaho Hämeenlinnan Lentopallokerho (36).

Hakkuri: Piia Korhonen Dresdner SC, Saksa (69).

Keskitorjujat: Michaela Madsen RC Cannes, Ranska (40), Laura Pihlajamäki VC Wiesbaden, Saksa (117), Anna Czakan LP Viesti (7), Roosa Laakkonen Evreux VB, Ranska (58).

Yleispelaajat: Saara Esko VaLePa (109), Noora Kosonen VDK Gent, Belgia (70), Suvi Kokkonen Hämeenlinnan Lentopallokerho (55), Emmi Riikilä Hämeenlinnan Lentopallokerho (9), Salla Karhu LiigaPloki (67).

Liberot: Roosa Koskelo MTV Stuttgart, Saksa (40), Tiiamari Sievänen LP Kangasala (30).

Päävalmentaja Tapio Kangasniemi, valmentajat Kasper Vuorinen ja Aapo Rantanen, fysiikkavalmentajat Anuliisa Lähitie, Teemu Rauhala ja Tommi Pärmäkoski.

Suomi pelaa A-lohkon ottelunsa Turkin Ankarassa 23.–29. elokuuta, vastassa Serbia, Turkki, Kreikka, Ranska ja Bulgaria. Lohkon neljä parasta pääsee jatkopeleihin.

B-lohko pelaa Puolan Lodzissa, C-lohko Unkarin Budapestissa ja D-lohko Slovakian Bratislavassa. (STT)