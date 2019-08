Konservatiivit hävisi täydennysvaalin Walesissa, Johnsonin enemmistö parlamentissa kutistui

Britannian tuoreen pääministerin Boris Johnsonin enemmistö parlamentissa on kaventunut yhden paikan suuruiseksi. Johnsonin konservatiivipuolueen ehdokas hävisi torstaina pidetyn täydennysvaalin walesilaisessa Breconin ja Radnorshiren vaalipiirissä.

Vaalipiirin konservatiivinen edustaja Chris Davies oli joutunut eroamaan paikaltaan aiemmin tänä kesänä kulukorvausskandaalin takia. Davies vakuutti syyttömyyttään ja pyrki takaisin parlamenttiin täydennysvaalissa, mutta jäi toiseksi reilun tuhannen äänen erolla.

Parlamenttiin nousee EU-myönteisten liberaalidemokraattien Jane Dodds, joka sai 13 826 ääntä, kun Davies sai 12 401 ääntä. Brexit-puolueen ehdokas söi todennäköisesti arvokasta kannatusta konservatiiveilta keräämällä 3 311 ääntä.

Liberaalidemokraatit on kasvattanut kannatustaan viime kuukausina ja noussut uhkaamaan perinteistä kahta suurta puoluetta, konservatiiveja ja työväenpuoluetta. Dodds vakuutti, että ensimmäisenä tekonaan brittiparlamentissa hän etsii Johnsonin ja käskee tätä lopettamaan leikkimisen tulevaisuudella ja jättämään kovan brexitin pois valikoimasta.

Hiuksenhieno enemmistö parlamentissa voi vielä tuottaa päänvaivaa Johnsonille, kun hän yrittää syksyn aikana saada läpi brexitiin liittyviä lakejaan. Johnson on luvannut toteuttaa Britannian EU-eron lokakuun loppuun mennessä.

