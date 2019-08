Korkeasaareen tuotu saimaannorppa edelleen vailla pysyvää kotia – tarvitsee ainakin 300 neliötä tilaa

Korkeasaareen tuodulle saimaannorpalle yritetään edelleen löytää sopivia tiloja. Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Nina Trontti sanoo STT:lle, että tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia selvitetään ja sopivat tilat pyritään löytämään mahdollisimman pian.

Trontin mukaan Korkeasaari selvittää ensin, mitä mahdollisuuksia sillä on ja sen jälkeen vaihtoehtoja muualla Suomessa.

Hän itse pitää parhaana vaihtoehtona, että norppa jää Suomeen, sillä silloin voidaan paremmin varmistaa, että sillä on hyvät olot.

Varsinais-Suomen ely-keskus linjasi aiemmin tällä viikolla, että Korkeasaaren eläintarhaan huonokuntoisena tuotua saimaannorppaa ei voida palauttaa Saimaalle.

Ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoi tuolloin, että vaikka Korkeasaaren villieläinsairaalassa norppaa on hoidettu asiantuntevasti ja parhaalla mahdollisella tavalla tautien tarttumisen mahdollisuus minimoiden, ei tautiriskin muodostumista voida täysin sulkea pois.

Tällä hetkellä Korkeasaaren eläintarhassa ei ole norpalle sopivia tiloja. Norpan tarhan pitäisi olla vähintään 300 neliömetriä, ja vesipinta-alaa pitäisi olla vähintään 200 neliömetriä. Lisäksi esimerkiksi altaan keskisyvyyden pitäisi olla kolme metriä, ja norpan pitäisi päästä kiinteältä maalta helposti veteen.

Trontti ei vielä tässä vaiheessa osaa arvioida, kuinka paljon tarhan rakentaminen Korkeasaareen maksaisi.

– Kustannusten arviointi on tällä hetkellä vaikeaa, se riippuu siitä, millaisiin ratkaisuihin päädytään. Emme ole vielä niin pitkällä selvitystyössä.

Trontti kertoo keskustelleensa viranomaisten kanssa, mutta mitään tarkkoja aikatauluja sopivan tilan järjestämiseksi ei ole laadittu.

– Saamme rauhassa selvittää vaihtoehdot. Mitään tarkkoja aikarajoja ei ole, mutta mahdollisimman nopeasti pyrimme saamaan ratkaistua tämän asiaa.

Saimaannorpan kuutti löytyi sairaana ja nirhaumilla heinäkuun lopussa Puumalasta Etelä-Savosta, ja se toimitettiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan Helsinkiin.

