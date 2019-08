Korkeasaareen tuotua saimaannorppaa ei voida palauttaa Saimaalle – ”Voisi sairastuttaa koko populaation”

Korkeasaaren eläintarhaan huonokuntoisena tuotua saimaannorppaa ei voida palauttaa Saimaalle, linjaa Varsinais-Suomen ely-keskus.

Saimaannorpan kuutti löytyi sairaana ja nirhaumilla heinäkuun lopussa Puumalasta Etelä-Savosta, ja se toimitettiin Korkeasaaren villieläinsairaalaan Helsinkiin. Ely-keskus on nyt päättänyt, ettei norppaa voida palauttaa Saimaalle.

– Hoidettavana olleen saimaannorpan kannalta on todella valitettavaa, ettei sitä voida kuljettaa takaisin alkuperäiseen populaatioonsa Saimaalle. Vaikka Korkeasaaren villieläinsairaalassa norppaa on hoidettu asiantuntevasti ja parhaalla mahdollisella tavalla tautien tarttumisen mahdollisuus minimoiden, ei tautiriskin muodostumista voida täysin sulkea pois, ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ely-keskuksesta sanoo tiedotteessa.

Norpan mukana voisi kulkeutua tauti, joka voisi sairastuttaa koko saimaannorppapopulaation Saimaalla. Laji on geeniperimältään kapea, minkä vuoksi se on erityisen herkkä epidemioille.

Poikkeuslupaa pysyvään eläintarhassa pitoon voidaan harkita

Ely-keskuksen mukaan yhden yksilön kuljettaminen takaisin Saimaalle voi aiheuttaa suuremman riskin lajin suojelutasolle kuin palauttamatta jättäminen.

– Lajin suhteen ei ole mahdollista ottaa sellaista riskiä, jonka seurauksena koko populaatio voisi olla vaarassa, Uljas sanoo.

Eläinsuojelulain mukaan loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen hoidon tulee olla tilapäistä. Jos eläimelle löytyy asianmukaiset tilat eläintarhasta, voidaan harkita poikkeusluvan myöntämistä norpan pysyvään hallussapitoon, ely-keskus kertoo. Muussa tapauksessa norppa tulee eläinsuojelulain nojalla lopettaa.

Tämän vuoksi saimaannorpan hoitotarpeen arvio ja mahdollinen heikkokuntoisen norpan pyydystäminen ja hoitoon kuljettaminen tulisi viranomaisen mukaan aina jättää saimaannorppakannan hoidosta ja seurannasta vastaavalle Metsähallitukselle.

Korkeasaari on kertonut aiemmin, että norppa on kuntoutunut villieläinsairaalassa hyvin.

STT

