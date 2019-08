Matkailu täyttää hotellit

Kotimaanmatkailu on tänä kesänä kasvanut, kertoo Tilastokeskus.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset majoitusliikkeissä lisääntyivät kesäkuussa 6,4 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Yöpymisvuorokausia tilastoitiin kaikkiaan 1,67 miljoonaa.

Tilastot eivät pidä sisällään kaikkia majoitusliikkeitä, mutta ne kertovat kuitenkin kehityksen suunnan.

Vireä matkailukesä näkyy myös Salossa.

Salolaishotellit ovat tänä kesänä olleet viime kesää täydempiä, ja joinain viikonloppuina miltei kaikki vuodepaikat ovat olleet varattuina (SSS 26.7.).

Tapahtumien merkitys on suuri. Tänä kesänä esimerkiksi Salo Volley -lentopallotapahtuma ja Salo Soi -iskelmäfestivaali ovat täyttäneet keskusta-alueen hotellit.

Kävijävirtaa tuovat myös seudun turistikohteet. Teijon kansallispuisto on kasvattanut kävijämääräänsä viime vuosina, ja Perniön ruukkikylien lisäksi turistivirrat näkyvät myös muualla Salossa.

Myös ulkomaisten matkailijoiden määrä on tänä vuonna kasvanut: ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta 4,8 prosenttia. Niitä tilastoitiin 0,6 miljoonaa.

Salolaisittain ilahduttavaa on, että määrällisesti eniten lisääntyivät saksalaisten yöpymiset. Niitä kirjattiin 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Saksa on yksi Salon matkailumarkkinoinnin kärkikohteista, ja Salossa luotetaan etenkin saksalaisten luontomatkailukiinnostukseen. Kansallispuistosta on muodostunut Salon matkailun selkeä kärkituote, jota voi ylpeänä markkinoida kotimaisille ja ulkomaalaisille matkailijoille.

Matkailulla on monta positiivista vaikutusta Saloon.

Matkailijat tuovat kaupunkiin euroja ja työtä, mutta matkailu rakentaa myös myönteistä kuvaa Salosta ja tekee kaupunkia tutuksi yhä useammalle.

Esimerkiksi Mathildedalin kylän saama laaja palstatila perinteisessä mediassa ja toistuva vilahtelu sosiaalisen median kuvavirrassa ovat näkyvyyttä, jota rahalla on mahdotonta hankkia.