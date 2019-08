Kotimatkalle vai neljännesvälieriin? Suomen EM-lentopallonaisilla edessä suurten panosten Bulgaria-peli

Voitolla jatkopeleihin, tappiolla kotiin. Panokset ovat suuret, mutta erittäin selkeät Suomen naisten lentopallomaajoukkueella EM-kilpailuiden A-lohkon päätöspelissä torstaina Turkin Ankarassa. Verkon toiselle puolelle Suomea vastaan asettuu neljännesvälieriin niin ikään hamuava Bulgaria.

– Emme ole keskittyneet tässä turnauksessa pakkovoittoihin. Oma tekeminen on ensimmäisenä tapetilla. Porukassa on kova kehittymisen draivi, ja kaikki haluavat olla vielä vähän parempia. Nupit kaakossa menemme torstaita kohti, Suomen päävalmentaja Tapio Kangasniemi kertoi STT:lle Ankarasta.

Euroopan rankingissa kahdeksantena viihtyvä Bulgaria on esiintynyt EM-areenalla odotettua heikommin. Avauspelissään se hävisi yllättäen Ranskalle 2-3. Tämän jälkeen Bulgaria kärsi 1-3-tappiot lohkon kahdelle parhaalle maalle, Serbialle ja Turkille. Avausvoittonsa Bulgaria otti Kreikasta numeroin 3-0 tiistaina. Bulgarialla on neljän pelin jälkeen Suomen tavoin kasassa neljä pistettä.

Korkealta ja kovaa

Edellisissä EM-kisoissa Bulgaria sijoittui yhdeksänneksi ja vuoden takaisissa MM-kisoissa 12:nneksi. Joukkueen ykköstähti on 194-senttinen yleispelaaja Elitsa Vasileva, joka on kolunnut urallaan käytännössä kaikki huippuliigat.

– Iso passi laitaan, kättä päälle korkealta ja kovaa, Kangasniemi kuvaili vastustajan pelityyliä.

– Torjunta- ja puolustuspelimme on kovassa paikassa. Voi olla, ettemme saa suoria torjuntoja kovin montaa, mutta se ei ole se juttu. Otetaan tarpeeksi vaimennuksia.

Kangasniemen mukaan Suomi on päässyt pelillisesti EM-kisoissa lähelle toivottua tasoa.

– Pieniä notkahduksia on tullut, mutta ihan koko ajan emme voi huippusuorittaa. Pelissämme on ollut elementtejä, joiden avulla olemme pystyneet tekemään pisteitä ja pitämään tehot korkealla.

Kun Serbia peittosi keskiviikkona Kreikan suoraan erin 3-0, nousee Suomi tai Bulgaria voitolla lohkon lopullisessa järjestyksessä Kreikan yläpuolelle kolmanneksi.

STT

