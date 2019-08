Kotitalouksien päästöt kasvussa

Suomen kulutuksesta aiheutuvista päästöistä suurin osa syntyy kotitalouksissa. Kotitalouksien kulutus aiheuttaa moninkertaiset päästöt verrattuna julkiseen kulutukseen ja investointeihin.

Kotitalouksien hiilijalanjälki on noussut 12 prosenttia vuodesta 2000 vuoteen 2016. Suomen ympäristökeskus Syken mukaan kasvu johtuu pääosin kulutusmenojen kasvusta.

Syken tilastojen mukaan vuonna 2015 kotitalouksien kulutus aiheutti Suomen päästöistä jopa 66 prosenttia. Julkinen kulutus oli samaan aikaan 12 ja investoinnit 19 prosenttia.

Suuria yllätyksiä kotitalouksien päästöistä ei löytynyt. Kulutuksen hiilijalanjäljestä liikkumisen osuus oli 30 prosenttia. Asuminen ja siihen liittyvä energian käyttö muodostivat 29 prosenttia.

Valtaosa kotien kulutuksesta syntyy liikkumisesta ja lämmityksestä. Suunta on kuitenkin ollut, että asumisen osuus hiilijalanjäljestä on laskenut ja tavaroiden ja palvelujen osuus noussut.

Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite vuodelle 2030 tarkoittaa, että suomalaisen hiilijalanjälki olisi noin 3 000 kiloa hiilidioksidia vuodessa. Se edellyttää, että nykyisestä kulutuksesta pitää leikata kaksi kolmasosaa.

Tavoite on tiukka, ja sen saavuttamiseksi pitää keskittyä suuriin päästöihin. Asuntojen lämmityksessä hyvänä apuna ovat nopeasti yleistyneet ilma- ja maalämpöjärjestelmät.

Myös aurinkoenergian käyttö on tullut yhä useammalle pientaloasukkaalle järkeväksi, kun laitteistot ovat yleistyneet ja tulleet edullisemmaksi.

Liikkumisen päästöjä voidaan leikata, kun siirrytään fossiilisista polttoaineista biopolttoaineisiin, kaasuun ja sähköön.

Edullisia sähköautoja on tarjolla vielä niukasti, mutta niiden määrä kasvaa lähivuosina nopeasti. Samaa tahtia paranevat latausmahdollisuudet.

Jokainen voi vaikuttaa kasvihuonepäästöihin omilla valinnoillaan. Usein ympäristöystävälliset vaihtoehdot ovat myös taloudellisesti järkeviä.

Samalla kun keventää omaa hiilijalanjälkeä, voi säästää päivittäisissä menoissa.