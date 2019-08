Koulukyydistä syntyi sotku Kuusjoella

Koulupäivä päättyi maanantaina ikävästi Kuusjoella, kun muun muassa kaksi ekaluokkalaista poikaa nousi tietämättään väärään bussiin. Lapset nousivat koulun pysäkille tulleeseen bussiin, kun heille sopinut kuljetus, ”oikea bussi”, meni noin 100 metrin päästä risteyksestä ohitse.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Kaksi sisarustakin oli nousemassa väärään bussiin, mutta toinen heistä tiesi, ettei bussi numero 407 vie heitä perille, kertoo rehtori Mika Oksa ikävästä sekaannuksesta, joka aiheutti huolta lasten vanhemmissa.

– Koulu ymmärtää vanhempien huolen, ja ekaluokkalaiset jännittävät esimerkiksi sitä, missä jäävät bussista pois. Nyt otetaan opiksi, kun niin sanotun ely-kuljetuksen bussin reitistä on tietoa ja tiedetään, ketkä menevät millekin pysäkille. Huoltajillakin pitäisi olla tietoa, kenellä on ely-kuljetus.

Väärään bussikuljetukseen maanantaina nousseet lapset jäivät pois Ylikulmalla, ja kaksi poikaa lähti kävelemään kotiin päin. Pojista toisella oli kolmisen kilometriä kotiin. Toisen pojan äiti oli lähtenyt autolla etsimään lasta, ja hän tavoitti pojat kävelemässä pitkin Kanungintietä.

Kuusjoella oppilaat kulkevat kouluun bussilla tai taksilla. Kesän aikana on tehty oppilaskohtaiset suunnitelmat kuljetuksista, ja kun oppilaat pääsevät koulusta, niin kuljetuksia lähtee kolmeen eri aikaan. Viimeinen bussi lähtee 14.40, kun koulu loppuu 14.30.

– Viimeisenä lähtee kaksi eri kuljetusta, toinen on numero 407 ja toinen on ”ely-Somero -linja”, jota Salon kaupunki hyödyntää. Siihen bussiin menee kymmenkunta oppilasta. Se lähtee Salosta ja ajaa Pertteliin, Kuusjoen läpi Kanungintietä ja jatkaa Somerontien suuntaan. Väärään bussiin päätyneiden oppilaiden olisi pitänyt mennä toiselle pysäkille, koska ely-bussi ei tule koulun pihaan.

Rehtori sanoo, että kyseessä oli tiedon puute, kun viimeiset oppilaat lähtivät kotiin. Koulukaan ei tiennyt, että ely-bussi ei tule koulun pihalle.

– Huoltajille on mennyt kyllä Wilma-järjestelmän kautta tietoa, ja kyydit on järjestänyt Salon kaupungin liikennepalveluyksikkö.

– Oletus oli se, että ely-bussikin tulee koulun parkkipaikan bussipysäkille, eikä aja pihasta noin sata metriä risteyksessä olevan bussipysäkin kautta ja jatka siitä eteenpäin. Muutamilla oppilailla ei ollut tietoa, että heidän olisi pitänyt mennä risteyksen pysäkille, vaan he nousivat koulun pihalle tulleen bussin kyytiin, selvittää Oksa.

Toista bussia vastassa olleet vanhemmat huolestuivat, kun lapset eivät jääneetkään pois Kanungintien varrella, jossa he odottivat.

– Kun vanhemmat alkoivat soittaa koululle, niin asia alkoi selvitä, että osa on väärässä kyydissä.

Osaa Kuusjoen koulukuljetuksista hoitava Vainion Liikenne järjesti pikkubussin kuljettamaan väärään bussiin nousseet ja Ylikulman koulun kohdalla pois jääneet perille. Bussi, johon lapset alunperin vahingossa nousivat, ei ollut Vainion Liikenteen bussi.

Jäätyään pois väärästä bussista kaksi ekaluokkalaista poikaa oli lähtenyt omatoimisesti kävelemään Kanungintietä pitkin kotia kohti. Toisen lapsen vanhempi poimi sitten kävelemässä olleet pojat kyytiin.

– Eilen tiistaina olin itse paikalla risteyksessä, jossa kuusi oppilasta meni viimeiseen kello 14.40 bussiin, joka ajaa Kanungintietä Someron suuntaan. Eri päivinä oppilaita on eri määrä lähdössä viimeisellä vuorolla, kertoo Oksa.

– Kyydistä jääneet pojat olivat reippaita, ja nyt on oltu pysäkillä mukana katsomassa, ettei heidän tarvitse jännittää bussiin nousemista. Kenenkään ei tarvitse olla enää huolissaan. Vanhemmat ovat olleet tapahtuneesta tietenkin huolissaan, mutta henkilökohtaisesti he eivät ole minua syyttäneet tapahtumasta, enkä ole itsekään vierittänyt syytä kenenkään toisen päälle. Ikävää, että näin on päässyt tapahtumaan, pahoittelee Mika Oksa.

Juttua muokattu 14.8. kello 12.37: Vainion Liikenne hoitaa vain osaa koulukuljetuksista. Bussia, johon koululaiset virheellisesti menivät, hoitaa toinen liikennöitsijä. Vainion Liikenne hankki pikkubussin kuljettamaan väärään paikkaan joutuneet lapset kotiin. Kävelemään lähteneiden lasten ei olisi pitänytkään vaihtaa pikkubussiin, vaan jäädä pois Somerolle menevän bussin kyydistä omissa tienhaaroissaan. Tähän bussiin he eivät erehdyksen vuoksi kuitenkaan menneet.