Koululaispolot, voimia teille

VIRPI LIETZÈN. Lomat ovat ohi, äidit ja isät työpaikoillaan ja lapset kouluissa. Voimia tarvitaan työpaikoilla, mutta väitän, että perheen lujimmilla olevat jäsenet löytyvät sieltä kouluikäisten joukosta. Suomalainen koululaitos on, jollei ihan kaaoksessa, niin aikamoisessa sotkussa kumminkin.

Alakouluissa opiskellaan nykyisin osin ilmiöoppimisen metodilla. Metodi korostaa lasten omia kysymyksiä ja niihin vastausten etsimistä.

En ole alan ekspertti, mutta idea kuulostaa hyvältä lukioikäisille. Alakoululainen tarvitsee perusopetusta, jota antaa opettaja. Olen tässä asiassa mielelläni väärässä, suorastaan toivon olevani.

Opettajille vaan voimia sinne luokkiin, joihin on yhdistetty kaikenlaiset oppijat oppimisvaikeuksista häiriökäyttäytymiseen ja huippuoppilaisiin. Siinä saa opettaja venyä. Ja toivottavasti jaksaa venyä, sillä hyvä opettaja on lapsille korvaamattoman tärkeä. Tätä ei mikään opetusmetodi muuta.

Helppoa ei ole nuorilla sukupolvilla myöhemminkään kouluvuosina. Lukiosta on tullut tiukka putki, josta pitää onnistua saamaan hyvät paperit, että ovet jatko-opiskelupaikkaan aukeavat. Yliopistojen pääsykoeuudistus on tuonut lukiolaisten elämään kovan stressin.

Lukiossa opettajien pitää jo olla kuin huippuvalmentajia. Painavin taakka pudotettiin pääsykoeuudistuksessa matematiikan opettajien harteille, sillä pitkän matikan hyvä arvosana nousi kaiken keskiöön. Hyvän lukion tunnistaa siis jatkossa hyvästä matikan opettajasta.

Omat murheensa on myös ammattikorkeakoulun opiskelijoilla. Lähiopetustunteja on hyvin vähän. Itsekseen pitäisi kovasti opiskella, kun opettajia ei ole saatavilla.

Ammattikoulussa työssä oppimisen nimiin oikein vannotaan. Suoraan suomeksi sanottuna varsinaista opetusta on niin vähän, että oppilaat ovat likimain oman onnensa nojassa.

Oma-aloitteisimmat ammattikoululaiset hankkivat itselleen alan harjoittelutyöpaikan ja saavat hyvät tiedot ammatista. Mutta monet jäävät tyhjän päälle. Ongelmasta ei silti juuri puhuta, sillä rehtorit eivät halua liata omaa pesäänsä.

Ammattikoulujen surkea tilanne ei ole vain nuorten pulma. Suomi tarvitsee rakentajia, putkimiehiä, sähkömiehiä ja auton korjaajia. Käsi pystyyn, jos olet valmis ottamaan omaan taloosi sähkötöitä tekemään nuoren, joka ei ole koulussa oppinut tarpeeksi.

Nykynuoret valmistuvat koulusta maailmaan, joka on kovin toisenlainen kuin nykyisillä viisi–kuusikymppisillä.

Kaikki on mahdollista, ja maailma on nuorille avoin. Toisaalta oman paikan löytäminen voi olla paljon työläämpää kuin aiempina vuosikymmeninä. Eikä nuorista taatusti kukaan jää eläkkeelle samasta firmasta, johon meni valmistumisen jälkeen töihin.

Pitkien työsuhteiden aikakaudella oli ehkä joskus tylsää, mutta hyvin turvallista. Asuntolainan ottaminen ei pelottanut ja jälkikasvua uskalsi hankkia.

Niin että seuraavan kerran, kun näet kadulla nuoria tai bussipysäkillä koululaisen, täytä mielesi empatialla. Paljon kovempaan maailmaan he joutuvat paikastaan taistelemaan kuin me vanhat aikoinaan.

