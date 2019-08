Koulurauha julistetaan tänään Kajaanissa

Alkaneelle lukuvuodelle julistetaan tänään koulurauha Kajaanissa. Valtakunnallinen koulurauha julistetaan alkavaksi puoliltapäivin.

Koulurauhan julistuksella halutaan muistuttaa jokaista lasta, nuorta ja aikuista syyslukukauden alkaessa, että kaikilla pitää olla oikeus hyvään, turvalliseen ja tasa-arvoiseen, viihtyisään sekä kannustavaan koulunkäyntiin.

Oppilaat ovat valinneet vuoden koulurauhateemaksi vastuun ja sloganiksi ”Pidetään huolta”.

Koulurauhan julistamista voi seurata livelähetyksen kautta Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkosivuilta. Ohjelmassa on koulurauhan julistamisen lisäksi muun muassa oppilaiden musiikki- ja tanssiesityksiä sekä presidentti Sauli Niinistön kirjallinen tervehdys.

Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

https://www.mll.fi/koulurauha/

STT

