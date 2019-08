Kova ennuste kaupan alalle: jopa 40 prosenttia vähittäiskaupoista katoaa vuoteen 2030 mennessä

Kaupan alan yrityksiä edustava Kaupan liitto ennakoi rajua pudotuspeliä kotimaiseen vähittäiskauppaan. Liitto ennustaa, että vuoteen 2030 mennessä Suomen vähittäiskaupoista katoaa yli viidennes ja pahimmassa tapauksessa jopa 40 prosenttia.

Suurin osa yrityskadosta tapahtuu erikoiskaupassa, jonka tilannetta synkentää muun muassa ulkomaisen verkkokaupan kasvu.

Kaupan alalle on jo useamman vuoden ajan perustettu aiempaa vähemmän uusia yrityksiä, Kaupan liitto kertoo. Kehitys näkyy alle viisi vuotta toimineiden yritysten määrässä etenkin tukku- ja erikoiskaupassa.

– Tämä on huolestuttavaa, sillä uudet yritykset ja ideat tuovat alalle elinvoimaa, sanoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja tiedotteessa.

Kaupan liiton mukaan nuorten yritysten väheneminen alkaa vähitellen näkyä kaupan yritysrakenteessa, työllisyydessä ja myös kaupunkikuvassa. Muutoksen taustalla jylläävät isot trendit, kuten kaupungistuminen, väestön vanheneminen ja digitalisaatio.

Yritysrakenteen muutos saattaa Kaupan liiton mukaan johtaa siihen, että ostoskeskukset ja kivijalkakauppa yksipuolistuvat suurten, ulkomaisessa omistuksessa olevien ketjujen jakelukanavaksi.

Kuluttajien varovaisuus iskisi kauppaan

Vähittäiskauppa on kasvanut viime vuosina parin prosentin vuosivauhtia. Sama tahti on jatkunut alkuvuonna eli tammi-toukokuussa, jolloin vähittäiskaupan liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Kaupan liiton mukaan vähittäiskauppa on nyt suhdannehuipussaan, mutta ensi vuonna kasvun ennakoidaan hidastuvan. Lähivuosina kasvu hyytyy prosentin tuntumaan.

– Ostovoiman ja työllisyyden muutokset ovat tärkeitä signaaleja kuluttajille. Jos työttömyys lähtee kasvuun, myös kotitalouksien niin sanottu varovaisuussäästäminen lisääntyy, mikä voi kiihdyttää luisua alaspäin, Kurjenoja sanoo.

Kuluttajien taloususkon horjuminen on jo näkynyt Tilastokeskuksen julkaisemassa kuluttajien luottamusindikaattorissa. Etenkin kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä ovat romahtaneet vuoden takaiselta tasolta.

Kaupan liiton mukaan erikoiskaupassa hinnat ovat laskeneet alkuvuoden aikana kovan kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun paineessa. Hintapudotus näkyy varsinkin kodintekniikassa ja urheilukaupassa.

Sen sijaan päivittäistavarakaupassa hinnat ovat nousseet noin kaksi prosenttia vuoden takaisesta. Päivittäistavarakauppoihin kuuluvat muun muassa ruokakaupat.

