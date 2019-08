Kovakantisia kertyi museoon yli 400 hyllymetriä

Salon taidemuseo Veturitalli onlopettanut kirjalahjoitusten vastaanottamisen asiakkailta taidenäyttelyä varten. Aiemmin kesällä pidettiin jo taukoa, kun museon paikat alkoivat pursuilla kirjoista. Niitä varten hankittiin jopa kontti museon pihaan. Kontti on nyt täynnä kirjallisuutta ja joitakin kirjoja on vielä varastossakin. Kirjat on lajiteltu ja paketoitu moduuleiksi, joista näyttelyteos kasataan.

– 180 hyllymetriä oli tavoite, ja nyt meillä on yli 400 hyllymetriä kirjoja. Siitä alkaa näyttelyn rakentaminen, kertoo Veturitallin museonjohtaja Susanna Luojus .

Puhelimitse on vieläkin tarjottu kirjoja, joista museossa on jouduttu kieltäytymään.

– Silloin on otettu vastaan, jos asiakas on tullut itse museoon kirjojen kanssa, sanoo Luojus.

Perusmallista, kovakantista romaania tarvitaan näyttelyteosta varten, muttamuutakin kutenpehmeäkantisiapokkareita on tullut lahjoitusten mukana.

Kirjoja tarvitaan syksyllä avautuvan kuvataiteilija Alexander Reichsteinin interaktiivisen näyttelyn yhteen teokseen.

– Taideteoksen muoto tiedetään, ja se vie kokonaan yhden ”pilttuun”. Taiteilija tulee itse rakentamaan näyttelyn, mutta museoväki auttaa häntä siinä, koska rakennelman pitää olla tukeva, sanoo Luojus.

Luojus ei kuitenkaan usko, että kirjoja olisi jopa liikaa teosta varten.

– Hyvä vaan, että on rakennusmateriaalia. Sitten näkee, miten niitä voi käyttää. Onhan helpompaa varioida, mutta en halua paljastaa lopullista juttua. Sitten voi ihmetellä, mitä niistä on saatu aikaan, sanoo Luojus salaperäisesti.

Luojus kertoo, että Reichstein on ollut itsekin hieman yllättynyt, mutta tyytyväinen, kuultuaan valtavasta lahjoituskirjojen määrästä.

Luojus kiittää yleisöä anteliaisuudesta, ja toivoo kirjojen saavan näin uuden elämän.

– Kun näyttely puretaan tammikuussa, silloin yleisö voi tulla hakemaan kirjoja. Kirjat, jotka eivät päädy kiertoon, päätyvät hävitettäviksi.

Lahjoitettujen kirjojen joukossa on ollut kirjallisuuden helmiä ja arvokkaita teoksia, joiden Luojus arvelee tulleen kuolinpesiltä.

– Ihan tosi hienoja, kauniita, vanhoja nahkaselkäisiä kirjoja, muun muassa Aleksis Kiven nahkaselkäinen sidottu koko tuotanto on kasana hyllyssä. Kiinnostavia kirjasarjoja on myös ollut lahjoituksissa mukana.

Lahjoituskirjojen kappalemääriä ei ole pystytty museossa laskemaan, mutta kirjoja arveltiin olevan yli 10 000.

– Kirjoja on hirvittävästi. Kaiken kaikkiaan kiinnostava prosessi, Luojus sanoo.

Museossa jatkuu vielä 8. syyskuuta saakka valokuvaaja Stefan Bremerin (s. 1953) laaja retrospektiivinen näyttely ” Keskeltä ja Täysillä ”. Se sisältää eri teemaisia kuvasarjoja. Näyttelyn varhaisimmat valokuvat ovat 1970-80-luvulta Helsinki by Night -sarjasta ja uusimmat kuvasarjoja, joita ei ole vielä ollut esillä missään. Bremerin teoksista osa on dokumentaarisia ja osa kokeilevampaa taidevalokuvaa.

– Bremerin näyttelyssä on ollut jo yli 10 000 kävijää, Luojus toteaa.

Alexander Reichsteinin (s.-57) Ajan myötä -näyttely avautuu 21. syyskuuta ja jatkuu 12. tammikuuta saakka.