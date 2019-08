Kovan brexitin riski kasvaa

Brexit-peli kovenee Britanniassa samaa tahtia kuin takaraja lähestyy. Pääministeri Boris Johnson kampitti parlamentin yllättävällä vedolla, kun hän pyysi kuningatarta lykkäämään parlamentin kauden aloituksen lokakuun 14. päivään.

Käytännössä pitkä tauko estää brexit-ratkaisun kunnollisen käsittelyn parlamentissa, sillä kansanedustajille jää vain kaksi viikkoa aikaa ennen brexitin takarajan umpeutumista lokakuun lopussa.

Pääministeri Johnsonin veto suututti Britannian parlamentin. Parlamentin alahuoneen puheenjohtaja John Bercow ja konservatiivien entinen valtiovarainministeri Philip Hammond puhuivat jopa perustuslaillisesta skandaalista.

Puhemiehen mukaan Johnsonin vedolla on tarkoitus estää parlamenttia keskustelemasta brexitistä ja suorittamasta velvollisuuttaan maan suunnan määrittämisessä.

Monissa puheenvuoroissa Johnsonia kutsuttiin diktaattoriksi, joka on julistanut sodan parlamentille. Vetoomus parlamentin hyllyttämisen kumoamisesta keräsi muutamassa tunnissa yli miljoona allekirjoitusta.

Britannian EU-eroa voimakkaasti ajaneen pääministeri Boris Johnsonin veto on taktisesti ovela ja palvelee hänen tarkoitusperiään. Jos parlamentin pitkä tauko pitää, hän saa kaikessa rauhassa valmistella hallituksen kanssa Britannian eroa unionista.

Brexit-sopimuksen keskeinen kiista on koskenut Irlannin rajan backstopia, jolla on tarkoitus turvata rajan avoimuus. Nyt pääministeri Johnson voi kehittää backstopiin uuden mallin, joka tietysti vaatisi vielä EU:n hyväksymisen.

Jos uutta hyväksyttävää mallia ei löydy, Johnson on ilmoittanut olevansa valmis kovaan eroon ilman sopimusta.

Käytännössä parlamentin mahdollisuudet vaikuttaa mahdolliseen uuteen backstopiin tai kovaan brexitiin jäävät kahden viikon aikana vähäisiksi.

Parlamentin hyllytys nostaa Britannian brexit-ratkaisun entistä tuskallisemmaksi. Aivan varmaa on, että parlamentti ei hyllytystä purematta niele.

Toisaalta pääministeri Johnson tekee kaikkensa estääkseen esimerkiksi ennenaikaiset vaalit ennen brexit-takarajaa eli lokakuun loppua.

Kova brexit näyttää entistä todennäköisemmältä.