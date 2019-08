Kreml kommentoi vihdoin venäläisessä sotilastukikohdassa sattunutta räjähdystä: Vahinkoja sattuu

Venäjä on kommentoinut viime torstaina Vienanmeren rannalla sijaitsevassa sotilastukikohdassa tapahtunutta räjähdystä. Uutiskanava CNN:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi toimittajille, että vahinkoja sattuu.

– Vahinkoja valitettavasti sattuu. Ne ovat tragedioita. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa meidän on tärkeä muistaa niitä sankareita, jotka menettivät henkensä onnettomuudessa, Peskov totesi.

Hän kuitenkin muistutti, että Venäjä on silti edelleen kaukana edellä muihin maihin verrattuna edistyneiden aseiden kehittelyssä.

Tiedottaja ei suostunut vahvistamaan spekulaatioita, joiden mukaan onnettomuuteen olisi liittynyt ydinreaktoria voimanlähteenä käyttävä Burevestnik-risteilyohjus.

Toisen arvion mukaan kyseessä olisi ollut Poseidon-torpedon pieleen mennyt testi. Burevestnik ja Poseidon ovat asejärjestelmiä, joita presidentti Vladimir Putin näyttävästi esitteli viime vuoden keväällä.

Räjähdys havaittiin Suomessa asti

Torstaina Njonoksan tukikohdassa lähellä Arkangelia sattuneessa räjähdyksessä kuoli viisi ihmistä. Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on vahvistanut, että uhrit olivat yhtiön ydinvoima-asiantuntijoita, jotka työskentelivät ”uusien aseiden” kehitystyössä. Muutoin Venäjä on kommentoinut tapausta niukasti.

– Rosatomin mukana olo ja heidän ilmoituksensa vahvistavat, että ydinenergian koeluontoisesta käytöstä uuden ohjusteknologian kehittämisessä on ollut kysymys, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Petteri Lalu tiivisti aiemmin STT:lle.

Vienanmeren rannalla sattunut räjähdys havaittiin myös Suomessa, missä sen voimakkuudeksi mitattiin 2,8. Kyseessä on siten voimakkaampi räjähdys kuin esimerkiksi tavanomaiset isot kaivosräjäytykset, kertoo Tuija Luhta Helsingin yliopiston Seismologian Instituutista.

STT

Kuvat: