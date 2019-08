Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sairastunut rintasyöpään – harkitsee jatkoa puolueen johdossa

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Essayah on sairastunut rintasyöpään ja aloittaa hoidot maanantaina. Essayah kertoo asiasta kristillisdemokraattien puoluelehdessä KD-Lehdessä sekä lähettämässään tiedotteessa.

– Halusin tuoda asian mahdollisimman nopeasti tietoon, jotta puolueorganisaatiolla jää aikaa valmistautua uuteen tilanteeseen ja ihmisille harkinta-aikaa puheenjohtajuuden suhteen, Essayah kertoo tiedotteessa.

Tiedotteessa hän kertoo jäävänsä kahden viikon sairauslomalle. Essayah kertoo harkitsevansa jatkoa puolueen puheenjohtajana. Hän on ilmoittanut asiasta eduskunnassa lauantaina kokoontuneelle puoluehallitukselle. Hän toivoo, että voi palata eduskuntatyöhön istuntokauden alussa syyskuussa.

Kristillisdemokraattien puoluekokous pidetään elokuun lopulla Oulussa. Essayahin oli tähän asti laajalti oletettu jatkavan puolueen johdossa.

Essayah kertoo saaneensa alkuvaiheen rintasyöpädiagnoosin heinäkuun lopulla.

– Asia on niin tuore, että useimmat aivan perhepiiriä lukuun ottamatta saavat tiedon tästä nyt. Kiitän kaikista jo nyt tulleista tuenilmaisuista, ja erityisesti esirukouksista, toteaa Essayah tiedotteessa.

https://www.kdlehti.fi/2019/08/03/sari-essayah-sairauslomalle-syopahoitojen-vuoksi-pohtii-puheenjohtajuuden-jatkoa/

STT

