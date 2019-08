KRP on tehnyt yhteistyötä Ruotsin poliisin kanssa Porvoon ampumisen tutkinnassa

Keskusrikospoliisi on tehnyt päivittäistä yhteistyötä Ruotsin viranomaisten kanssa Porvoon ampumistapauksen tutkinnassa. Näin kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Huhta-aho keskusrikospoliisista.

Huhta-ahon mukaan Porvoon poliisiampumisista epäillyt miehet ovat olleet poliisin kiinnostuksen kohteena Ruotsissa. Suomen poliisilla ei ole ollut tiedossa mitään merkittävää miehiin liittyen aiemmin, Huhta-aho kertoo.

Poliisi on kuulustellut kahta teosta epäiltyä miestä. Huhta-ahon mukaan poliisilla ei ole tällä hetkellä muita epäiltyjä. Huhta-aho ei kommentoi sitä, ovatko epäillyt kiistäneet tai myöntäneet tekonsa. Poliisi selvittää vielä sitä, toimivatko veljekset tapauksessa kahdestaan.

Vangitsemiskäsittelyt järjestetään huomenna Vantaalla Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Poliisi esittää epäiltyjä veljeksiä vangittavaksi epäiltynä ainakin kahdesta murhan yrityksestä.

Miesten epäillään ampuneen kahta Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia sunnuntain vastaisena yönä Porvoossa. Poliisit haavoittuivat, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Poliisi ei käyttänyt asetta P

Huhta-ahon mukaan tutkinnassa ei ole tullut ilmi sitä, että poliisi olisi käyttänyt tapauksen yhteydessä asetta. Valtakunnansyyttäjänvirastolle ei ollut tullut vielä tiistaihin mennessä ilmoitusta siitä, että poliisi olisi käyttänyt asetta Porvoossa tai epäiltyjen miesten kiinnioton yhteydessä Pirkanmaalla.

Poliisin tulee aina tehdä ilmoitus, jos asetta käytetään. Loukkaantuneita poliiseja ei ole vielä virallisesti kuultu.

– Useitakin kertoja olemme lähestyneet heitä ja puhuttaneet erinäisistä asioista tutkintaa suuntaavassa mielessä. Virallisemmat versiot kuulemisista tehdään lähitulevaisuudessa, Huhta-aho kertoo.

Muuten hän ei kommentoi sitä, keitä kaikkia tapauksesta on kuultu. Huhta-aho ei kommentoi myöskään sitä, kuka hätäpuhelun teki tai mikä epäiltyjen motiivi on ollut.

Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta on vielä alkuvaiheessa. Kuulustelujen lisäksi poliisi tekee muun muassa teknistä tutkintaa.

– Normaalia vakavan rikoksen esitutkintaa, Huhta-aho sanoo.

