KRP: Poliisiin kohdistuneita ampumisia tutkitaan murhan yrityksinä, epäiltyjä ei ole saatu kiinni

Keskusrikospoliisi tutkii Porvoon viimeöisiä ampumisia murhan yrityksinä. Poliisin tiedotteen mukaan kaksi poliisia sai puolenyön jälkeen hälytystehtävässä Koneistajantiellä ampumisista vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kuvaili aamulla Ylelle haavoittuneiden poliisien tilan olevan vakaa.

Epäiltyjä ei ole vielä saatu kiinni. Poliisi jatkaa heidän etsintäänsä. Poliisi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden iltapäivällä.

Tapahtumapaikka sijaitsee Ölstensin teollisuusalueella.

Aamuyöllä Porvoossa olleen Lehtikuvan kuvaajan mukaan Eestinmäen päiväkodin edustalla oli yöllä parisenkymmentä poliisiautoa ja jatkuvaa poliisiliikennettä. Paikalla oli myös nähty poliisihelikopteri ja muutamia poistuvia ambulansseja. Eestinmäen päiväkoti sijaitsee reilun kahden kilometrin päässä Koneistajantieltä.

Kuvaajan mukaan poliisi oli yöllä sulkenut Porvoosta ulos meneviä teitä sekä pysäyttänyt ja tarkastanut ajoneuvoja. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi Twitterissä myös tehostaneensa valmiuttaan Porvoon yöllisen tilanteen johdosta.

Ohisalo haluaa poliiseille lisää resursseja

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan viikonlopun ampumatapaukset osoittavat poliisin työn haasteet, jotka vain kasvavat tulevaisuudessa. Ohisalo toivoi Twitterissä poliiseille toipumista ja tekijöitä vastuuseen. Ohisalon mukaan on tärkeää tarjota poliiseille parhaat mahdolliset työvälineet ja kalusto.

Ohisalo kirjoitti, että viikonlopun aikana kolmea poliisia on ammuttu. Porvoon sunnuntaiyön tapahtumien ohella hän todennäköisesti viittasi siihen, että yhtä poliisia ammuttiin ilma-aseella kasvoihin Jyväskylässä lauantaiaamuna.

Facebook-kirjoituksessaan Ohisalo täsmensi, että hallitus on sitoutunut nostamaan poliisien määrää. Hän kertoi vievänsä viestiä poliisin resursseista valtiovarainministeriölle ensi viikon talousarvioneuvotteluissa.

