Kuivassa maastossa on syttynyt paloja eri puolilla Suomea tänään.

Askolassa Uudellamaalla palaa monen hehtaarin alue metsämaastoa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on saatu rajattua alueelle, joka on kooltaan noin 500 kertaa 500 metriä. Sammutuksen odotetaan jatkuvan Linnussuontien läheisyydessä vielä tunteja.

Maasto- tai turvesuopaloja on sammutettu myös Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla, Eurajoella Satakunnassa, Punkalaitumella Pirkanmaalla sekä Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla.

Maaston palot eivät tiettävästi ole aiheuttaneet tänään henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja rakennuksille.

