Kuluttajien luottamus talouteen on pysynyt heikkona tässä kuussa, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattorin pisteluku putosi -4,5:een heinäkuun -3,9:stä. Indikaattorin osatekijöistä luottamus Suomen talouteen oli hyvin pessimistinen.

Myös näkemys kuluttajien nykyisestä ja tulevaisuudesta on vaisu. Kuluttajat odottavat, että yleinen työttömyystilanne heikkenee jatkossa. Töissä olevat kuluttajat ennakoivat, että työttömyyden uhka on lisääntynyt omalla kohdalla.

STT