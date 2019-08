Kuningataräiti oli ”ylipainoinen, ketjupolttava gininjuoja” – Brexit-puolueen pomo parjasi kuninkaallisia huolella puheessaan Australiassa, kertoo Guardian

Kuningatar Elisabet on brexit-puolueen johtajan Nigel Faragen mielestä ”upea, kunnioitusta herättävä nainen” ja Britannia on ”helkkarin onnekas”, koska sillä on Elisabet. Brittilehti Guardian kertoo Faragen ylistäneen nykyistä kuningatarta puheessaan Australian Sydneyssä konservatiivipolitiikan konferenssissa, jonne mediaa ei päästetty. Guardian on kuitenkin kuullut nauhoitteen Faragen puheesta.

Elisabetiin kuninkaallisten kehuminen sitten tyssäsikin. Nykyisen kuningattaren edesmennyttä äitiä Elisabetia Farage kutsui ”ylipainoiseksi, ketjupolttavaksi gininjuojaksi, joka eli 101-vuotiaaksi”.

– Voin vain sanoa, että Charlie-poika (Elisabetin poika prinssi Charles) on nyt seitsemänkymppinen… Eläköön kuningatar hyvin, hyvin pitkään, Guardian kertoo Faragen sanoneen.

Charles on kruununperimysjärjestyksessä ensimmäinen.

”Haluan Williamin elävän ikuisesti”

Charlesin nuorempi poika Harry ei päässyt isäänsä vähemmällä. Farage teki puheessaan selväksi, kummasta prinssiveljeksistä hän pitää enemmän, ja suosiossa on isoveli William.

– Jos haluan kuningattaren elävän pitkään, jotta Charlie-pojasta ei koskaan tule kuningasta, haluan Charlie-pojan elävän vielä pidempään ja Williamin elävän ikuisesti estääkseen Harryn nousun kuninkaaksi.

Faragen mielestä Harry oli nuorena suosituin kuninkaallinen pitkiin aikoihin, mutta avioliitto yhdysvaltalaisnäyttelijä Meghan Marklen kanssa ”syöksi suosion jyrkänteeltä”. Farage muun muassa rinnasti Harryn ja Marklen päätöksen hankkia kaksi lasta maailman väestönkasvuun.

– Ei ole väliä, saako prinssi Harry kaksi lasta, koska tällä maapallolla on nyt 2,6 miljardia kiinalaista ja intialaista.

Kuninkaallisten lisäksi osansa Faragen haukkumispuheessa sai Britannian entinen konservatiivipääministeri David Cameron. Farage kuvaili Cameronia trendikkään ja kaupunkilaisen liberaalieliitin jäseneksi, joka vain naamioituu konservatiiviksi.

https://www.theguardian.com/politics/2019/aug/12/nigel-farage-prince-harry-meghan-markle-overweight-queen-mother-cpac-brexit

STT

