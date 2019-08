Kuntaliitto alensi kunnallisveron kertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla

Kuntaliitto on alentanut kunnallisveron tämän vuoden kertymäennustetta 400 miljoonalla eurolla. Kertymäennustetta laskettiin, koska kunnallisverotilityksiä on kertynyt kuluvalta vuodelta ennakoitua vähemmän.

Verovaje eli tilitysten ennakoitua hitaampi kertyminen liittyy tulorekisteri-ilmoittamisen teknisiin ongelmiin. Ennusteessa oletetaan, että tilanne korjaantuu vuoden 2020 aikana.

Aiemmat ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua ja kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä.

Koska kyse on verotulojen kertymiseen ja siten jaksotukseen liittyvästä ongelmasta, vuoden 2020 kertymäennustetta on vastaavasti nostettu 400 miljoonalla eurolla.

