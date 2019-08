Kuparia tavoittelevat rikolliset varastavat kaapeleita ja hajottavat muuntajia maakaapelointityömailla ja verkonrakentajien varikoilla.

– Aikamoinen ongelma, joka tuntuu vain pahenevan. Vahingot lähentelevät meillä jo 200 000 euroa puolentoista vuoden aikana, Eltel Networks Oy:n toimitusjohtaja Juha Luusua sanoo.

Eltel on Suomen suurin verkonrakentaja, joka urakoi muun muassa Carunan säävarmaa sähköverkkoa.

– Mitä arvokkaampaa kupari on, sitä enemmän se kiinnostaa rosvoja, Carunan sähköverkot -yksikön johtaja Kosti Rautiainen tietää.

Myös verkkoyhtiö Elenia on puhunut toistuvista muuntajamurroista.

Kuparivarkaudet ovat maailmanlaajuinen riesa, joka seurailee romumetallin maailmanmarkkinahintoja.

Marttilassa hajotettiin pari viikkoa sitten verkkomuuntaja, joka odotti asentamista Kyröntiellä. ”Sähkömuuntaja oli purettu ja todennäköisesti autoa hyväksi käyttäen kaadettu”, Loimaan poliisi tiedotti 1. elokuuta.

Maahan valui noin 260 litraa muuntajaöljyä. Saastunut maa piti puhdistaa.

– Harmillista. Joka urakoitsijalle tulee varmaan pari tällaista vuodessa, aluejohtaja Keijo Nordström TLT-Connection Oy:stä sanoo.

Rikoksentekijät aiheuttivat Marttilassa tuhansien eurojen vahingot, mutta eivät saaneet saaliikseen mitään. Uudessa muuntajakoneessa oli kuparikäämien sijasta alumiinisydän.

Kun varkaat maaliskuussa vuosi sitten hajottivat viisi muuntajaa Eltelin varikolla Siuntiossa, maata jouduttiin vaihtamaan öljyvuotojen takia satoja kuutioita. Rikolliset saivat kolmesataa kiloa kuparia, jonka hinta romumarkkinoilla oli tuhatkunta euroa. Eltelille vahingot olivat satatuhatta euroa.

”Samaan kohteeseen on murtauduttu jo kaksi kertaa tänä vuonna. Lisäksi samalla alueella on tapahtunut tämän vuoden aikana useita muitakin samanlaisia varkauksia”, poliisi kertoi tiedotteessaan.

Sähköverkossa kuparia on perinteisesti käytetty johtimissa, muuntamoissa ja muuntajissa. Pelkästään Carunan työmailla liikkuu vuodessa viisisataa tonnia kuparia, kun vanhaa verkkoa puretaan ja uutta asennetaan.

– Varkauksista aiheutuu rahallisen menetyksen lisäksi myös käytännön hankaluuksia työmailla. Rakentamisaikataulut voivat venyä, sillä uusien materiaalien toimittaminen työmaalle voi viedä viikoista jopa kuukausiin, johtaja Kosti Rautiainen toteaa.

Tuotantopäällikkö Jari Salo Eltelistä muistuttaa hänkin, ettei kyse ole vain tavarasta. Maakaapelin anastus voi olla vähäinen kustannus siihen verrattuna, että varkaus pysäyttää koko työmaan.

– Asentajat seisovat ja koneet seisovat. Sitä ei pysty edes laskemaan, paljonko työaikaa menee hukkaan. Ja päälle tulevat vielä kaivuluvat, joiden määräpäivän ylittämisestä joutuu maksamaan sakkoa, Salo sanoo.

Tänä kesänä Elteliltä on varastettu kokonaisia kaapelikeloja. Yhtiö kertoo nyt sopineensa jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista monilla toimipaikoillaan rikosten torjumiseksi.

Metallien raju hinnannousu synnytti 2000-luvun alkupuolella maailmanlaajuisen rikosaallon, joka levisi pian myös Suomeen. Salon Seudun Sanomat kertoi syksyllä 2004, että Varsinais-Suomessa kiersi kuparia, messinkiä ja ruostumatonta terästä rohmuavia varkaita.

– Emme osanneet ajatella, että romuakin varastetaan, tietoliikennekaappeja valmistaneen paimiolaistehtaan päällikkö hämmästeli jutussa.

Poliisi piti tekijöinä aluksi suomalaisia rikolliskoplia. Sittemmin alkoi jäädä kiinni ulkomaalaisia joukkioita. He tulivat enimmäkseen Virosta, Liettuasta ja Romaniasta. Rajatarkastukset Suomen ja Viron välillä loppuivat joulukuussa 2007, kun Viro liittyi Schengenin sopimukseen.

Ulkomaalaisten rikollisryhmien hit and run -iskut Suomessa kasvoivat poliisin mukaan räjähdysmäisesti. Varkaat käyttivät tallinnan- ja ruotsinlaivojen lisäksi maantiereittiä Torniosta Ruotsiin. Pakettiautoissa kuskattiin myös varastettua arvometallia.

”Rakennusliikkeiden työmaat varastoineen ja metallien jalostamista harjoittavien yritysten seosmetallivarastot ovat ulkomaisten rikollisryhmien tärkeimpiä kohteita”, Yritysturvallisuuden kansallinen yhteistyöryhmä totesi tilannekatsauksessaan 2013.

Poliisille kasaantui tukuittain juttuja tutkittavaksi. Finlandia-talosta varastettiin kuparista ja messingistä valmistetut porraskaiteetkin, jotka Alvar Aalto oli suunnitellut.

Muuan romanialaiskolmikko kertoi oikeudenkäynnissä Salossa syksyllä 2012, että heille oli maksettu valimon seosmetallien varastamisesta 4 000 euron palkkio. Raha oli annettu Romanian leinä. Maksajaa miehet eivät kertoneet.

Vaikka arvometallivarkaudet ovat kiihkeimpien vuosien jälkeen vähentyneet, tulee Suomen Romukauppiaiden liiton varkaudet@ -sähköpostiosoitteeseen ilmoituksia viikoittain. Tiedot varastetusta tavarasta jaetaan liiton jäsenyrityksille, sovituille viranomaisille ja muille yhteistyökumppaneille.

– Röyhkeys on kasvanut. Kamerat ja hälyttimetkään eivät välttämättä pidättele varkaita. He toimivat tosi nopeasti. Aidatuille ja valvotuille romupihoille tullaan aitojen läpi, ajetaan auto pihaan ja aletaan lastata. Etukäteen on käyty jo katsomassa, missä arvokkaimmat materiaalit ovat, liiton toiminnanjohtaja Riikka Kinnunen kertoo.

Hämärämetallin ostajista tiedetään vähän. Romukauppiaiden liittoon kuuluu reilu sata jäsenyritystä, mutta romunkerääjiä arvioidaan olevan Suomessa kuutisensataa.

– Liikkeellä on varmasti myös hyvin epämääräistä porukkaa, Kinnunen uskoo.

Suomi ei ollut mukana, kun kahdentoista EU-maan poliisivoimat iskivät yhdessä metallivarkaita vastaan vuosi sitten. Laajassa operaatiossa takavarikoitiin liki 360 000 kiloa romumetallia, jonka arvo oli lähes miljoona euroa. Yli sata ihmistä pidätettiin epäiltynä vakavista rikoksista.

Euroopan poliisiviraston Europolin mukaan varastettua metallia kuskataan monien valtionrajojen yli myytäväksi kaukana rikospaikalta. Varkauksista aiheutuvat vahingot Europol arvioi jopa viisikymmentä kertaa varastetun metallin arvoa suuremmiksi.

Yhdysvalloissa on arvioitu, että kuparivarkaudet aiheuttavat siellä miljardin dollarin vahingot vuodessa. Australiassa on viime aikoina huolestuttu, kun varkaat ovat kaivaneet syrjäseuduilla maasta kymmeniä kilometrejä kuparisia tietoliikennekaapeleita.

Kosti Rautiaisen mukaan Carunan uusissa muuntajissa ei ole enää kuparikäämejä. Kaapeleissa on nyttemmin alettu käyttää kuparin sijasta alumiinia aina, kun se on mahdollista. Kaikki öljyjä sisältävät vanhat pylväsmuuntajat myös poistetaan pohjavesialueilta vielä tämän vuoden aikana.

– Työmailla tärkein keino varkaita vastaan on varastoida kuparia siellä niin lyhyen aikaa kuin mahdollista. Etenkin syrjäisimmillä työmailla materiaalivarastot ovat houkuttelevia kohteita varkaille, Rautiainen arvioi.

Aidat, lukitukset ja valvontakameratkaan eivät aina estä rikollisia.