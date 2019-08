Kuusjoki-päivä keräsi kirkolle yhdistyksiä ja ihmisiä

Kuusjoen keskustassa oli vilkasta sunnuntaina: perinteinen Kuusjoki-päivä keräsi kirkolle, Viljamakasiiniin ja Nikkilän puistoon ihmisiä, yhdistyksiä, musiikkia ja näyttelyitä.

Tänä vuonna nimitettiin ensimmäistä kertaa vuoden kuusjokelainen.

– Hänet tunnetaan erittäin hyvin Kuusjoella ja ympäri Suomea. Hän on positiivinen ja kannustava henkilö, joka tekee ilman käsiä enemmän kuin moni kädellinen, esitteli vuoden kuusjokelaisen Salon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juhani Nummentalo.

Ensimmäiselle vuoden kuusjokelaiselle, taidemaalari Hannu Nikanderille, valinta tuli täytenä yllätyksenä.

– En todellakaan ollut kuullut tästä yhtään mitään. Hienoltahan tämä tuntuu, hämmentynyt taiteilija totesi kukkapuskan ja uusi kiertopalkinto sylissään.

Nikander on asunut Kuusjoella kolmivuotiaasta asti, mitä ennen perhe asui Somerolla. Kuusjoella Nikander kertoo viihtyneensä hyvin, mistä kertoo 1950-luvulta asti kestänyt kotiseutu-uskollisuus.

Nikander kertoo suunnittelevansa jo seuraavan näyttelyn järjestämistä. Yhä aktiivinen taiteilija tunnetaan etenkin muotokuvistaan ja sympaattisista eläinaiheisista tauluistaan.

Nyt Nikanderin töitä sai ihailla pienessä retrospektiivisessä näyttelyssä Viljamakasiinissa, jossa on esillä myös Nikanderin ensimmäinen laiva-aiheinen teos vuodelta 1978. Näyttely on nähtävissä vielä kuluvan viikon ajan.

Kuusjoki-päivää ja muitakin kylän tapahtumia on ollut tuottamassa Viljamakasiinitoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Päivi Kallio. Kallion mukaan Kuusjoella toimii kymmenisen aktiivista yhdistystä.

– Meidän tehtävänä on vaalia kulttuuria Kuusjoella ja organisoida tapahtumia. Olemme vähän niin kuin tuottajan roolissa, Kallio sanoi.

Kallion mukaan nytkin tapahtumaan saatiin mukavasti muita yhdistyksiä, joskin yhdistystoiminnassa näkyy vähittäistä hiipumista.

– Kylä pienenee, ja aktiivi-ihmisten aika on tiukalla, Kallio totesi.

Vastaiskuna nyt Kuusjoki-päivään oli järjestetty yhdistysten esittelyteltta.

– Ajatus oli, että sitä kautta on helpompi kysellä toiminnasta ja liittyä mukaan yhdistyksiin, Kallio sanoi.

Yhdistysten teltan vieressä Kuusjoen vapaapalokunta oli järjestänyt lapsille temppuradan ja pisteen, jossa sai harjoitella letkun kanssa ”tulipalon” sammuttamista. Paikalle oli tullut lapsineen myös Eija Pulkki poikansa Frans Riikosen ja pienen Edith -taaperon kanssa.

Pulkki kertoi muuttaneensa Salosta Kuusjoelle seitsemisen vuotta sitten, ennen Saloa kotiseutuna oli Pirkanmaalla.

– Mies ja sen jälkeen työ toi Salon seudulle. Onhan tämä kaunis paikka, Pulkki sanoi.

Pisteellä lapsia oli leikittämässä vapaapalokuntalainen Oskari Tulonen, joka kertoi Kuusjoen VPK:ssa olevan hyvä meininki ja joukkuehenki.

– Auttaahan se tositilanteessa, kun porukka on samalla aaltopituudella, Kuusjoen seudulla koko ikänsä asunut Tulonen sanoi.

Kuusjoen VPK:ssa on Tulosen mukaan nelisenkymmentä aktiivia, joista hälytysosastolla parikymmentä. Hälytyksiä on vuodessa 30–50, tänä vuonna niitä on ollut 30.

– Täällä on vähän rauhallisempaa kuin monissa muissa vapaapalokunnissa. Mutta tämä on hieno harrastus, jossa yhdistyy huvi ja hyöty. Lisäksi pääsee haastamaan itseään ja pysyy hyvässä kunnossa. Ja tilanteissa pyritään palvelemaan mahdollisimman hyvin, Tulonen kertoi VPK-toiminnasta.

Mikä tekee Kuusjoesta Kuusjoen?

SSS kysyi Kuusjoki-päivänä muutamilta rientoihin osallistuneilta kaksi kysymystä: millainen kylä Kuusjoki on, ja mikä tekee Kuusjoesta ainutlaatuisen?

Hannu Nikander:

– Vaikeampi sanoa, kun olen asunut täällä koko ikäni. Tämä on pieni paikkakunta, jossa ihmiset etenkin ennen vanhaan tunsivat kaikki toisensa.

Päivi Kallio:

– Kuusjoki on hyvin lämminhenkinen, omanarvontuntoinen kyläyhteisö. täällä ollaan ylpeitä kuusjokelaisuudesta. Kyllä se on entiselle kaupunkilaiselle tämä maaseudun rauha. Täällä ei ole ruuhkia ja on tilaa hengittää.

Taisto Ahokas:

– Ihan hyvä kylä tämä on, kun olen täällä itsekin asunut. No, se onkin vähän vaikeampi sanoa että mikä tekee Kuusjoesta ainutlaatuisen. Onhan näitä maaseutukyliä Suomessa, en nyt osaa ihan yhtäkkiä sanoa.

Eija Pulkki:

– Onhan tämä kaunis paikka. Nummijärvi on ihana kirkasvetinen metsälampi hiekkarantoineen. Järvet ovat minulle tärkeitä, ja Nummijärvi on ollut minulle tärkeä ja ainutlaatuinen alusta alkaen.

Oskari Tulonen:

– Kuusjoki on rauhallinen kylä, josta löytyy kaikki tarvittavat asiat läheltä. Ainutlaatuiseksi Kuusjoen tekee paikallinen kulttuuri, yhteisö ja Kuusjoen historia.