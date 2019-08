Salon Seudun Sanomien 100-vuotisjuhlan kunniaksi on käynnissä valokuvakilpailu Sata kuvaa seudulta. Tässä kuvagalleria alkuvuoden ja kesän kuvista.

Osallistu Sinäkin! Katso ohjeet jutun lopusta.

KESÄN VIIMEINEN LUPIINI Vartsala 4.8.2019

Kuvaaja Osmo Matikainen: Kävelemme aina sunnuntaisin tämän lenkin ja kuuntelemme iskelmäradiota. Paikka on kaunis. Kuvassa Satu Matikainen.

KARITSOJA KATSOMASSA Hajala, Mikkolan tila 3.8.2019

Kuvaaja Heli Hämälistö: Elias, 9kk, tutustui kotikylänsä eläimiin Toni Hofmanin kanssa Mikkolan tilan lampolassa avointen ovien päivänä.

METSÄN KAUNEUTTA TEIJON KANSALLISPUISTOSSA Teijo, Matildanjärvi 14.7.2019

Kuvaaja Rauno Mäkinen: Metsähallituksen retkeilyalue teijolla on todellinen helmi salon seudulla. Se kerää retkeilyhenkisiä matkailijoita runsain mitoin. Eikä mikään ihme! Aurinkoisena ja tyynenä kesäiltana näkymät matildanjärven rantakallioista hivelevät silmiä.

ILTAONGELLA Särkisalo, Niksaari 17.7.2019

Kuvaaja Leena Nousiainen.

YÖTTÖMÄN YÖN HETKI Perniö, Puontpyölinjärvi 23.6.2019

Kuvaaja Arja Kemppainen.

KUVAILE ITSEÄSI NELJÄLLÄ KIRJAIMELLA, MINÄ ALOITAN Salo, Horninkatu 4.7.2019

Kuvaaja Kasper Strömman.

METSÄN RAUHASSA Salo, Tupuri 21.7.2019

Kuvaaja Suvi Matikainen: Kaunis rauhallinen hetki mustikkametsässä.

REVONTULET Vaskio 4.11.2018

Kuvaaja Esko Salmi.

HYVÄÄ YÖTÄ, SALO Salo, Vuohensaari 15.5.2019

Kuvaaja Mona Harttio: Työskentelen pelkästään öisin ja juuri tällaisina hetkinä, kun Salon kaupunki herää uuteen päivään ja minä lopettelen työyötäni, on mielestäni paras hetki tarttua kameraan ja toivottaa heräävälle Salolle hyvää yötä.

LIKAT ODOTTELEE JÄÄTELÖÄ Salon tori 30.6.2019

Kuvaaja Jaana Valkonen: Kesällä Salon torilla on elämää ja jäätelökioskeja. Pehmis on parasta likkojen mielestä!

KYLMÄN YÖN JÄLKEEN AAMU KOITTAA Perniö 29.8.2018

Kuvaaja Hannu Kulmala: Aamu-usva väistyy nousevan auringon myötä Perniön jokilaakson kulttuurimaiseman yltä.

SAARISTOJUHLAA Kemiönsaari, Bergö 15.6.2019

Kuvaaja Hannu Kulmala: Salon Seudun Navigaatioseura vietti 40-vuotisjuhliaan uudessa saaritukikohdassa Bergön Glennarsissa. Paikalla yli 26 venekuntaa. Kuvassa veneet juhlaliputettuna ja lipputangossa seuran oma lippu. Sää suosi juhlijoita.

SALONJOKEA Salo, Ollikkalan silta 2017

Kuvaaja Sanna Karhula: Kaunista vihreää jokirantaa.

JÄINEN MERI Särkisalo, Ulkoluoto 4.3.2019

Kuvaaja Annika Määttänen: Vårdkasbergetin kallioilta Särkisalon Ulkoluodossa avautuu talvella upea näkymä jäiselle Saaristomerelle. Vanhan sanonnan mukaan Vårkasbergetiltä näkee yhdellä silmäyksellä seitsemään pitäjään.

KESÄLOMALLE! Salo, Sirkkula 1.6.2019

Kuvaaja Minna Aaltonen: Mukavat kouluvuodet Sirkkulan alakoulussa ovat nyt Mallalla takana ja yläkoulu odottaa! Mutta sitä ennen on ansaittu, odotettu kesäloma!

TALVISTA PAKKASUSVAA Salo 18.1.2019

Kuvaaja Markku Lindberg: Tämä kuva on otettu Karjaskylän suunnalta, kotipihalta. Aurinko on laskenut, ja Vähäjoesta nouseva usva yltää kirkon räystäisiin.

JOUTSENEN ILTAUINTI Salo, Vuohensaari 23.4.2019

Kuvaaja Eija Axelsson.

AAMUKAHVITARJOILU LEIKKIMÖKIN TERASSILLA Kisko, Viiari, huhtikuu 2013

Kuvaaja Marjo Merikari: Aamukahvitarjoilu leikkimökin terassilla. Kahvilla 4-vuotias Mimmi ja Lasse-pappa.

TURVAFILLARIN SATULASSA Koski 27.5.2019

Kuvaaja Railimaria Lehto: Koskelaista innovaatiota SSS-juhlavuonna. Puikoissa kehittäjä ja tekijä Kalervo Pettersson. Fillari tehty kierrätysosista.

AHKERA RUOHONLEIKKAAJA Vaskio kesäkuu 2017

Kuvaaja Lea Lindroos: Ahkera ruohonleikkaaja Miko Kakko.

NOKIA CAMPUKSEN SUURUUS Meriniitty, Salo, heinäkuu 2014

Kuvaaja Jari Haarala: Vasta ilmakuvasta selviää Nokia campuksen suuruus Salossa. Tuhansien ja taas tuhansien ihmisten työpaikka. Mykistävää!

VIMPAA TULOSSA Perniö, Heikkilä, Kiskojoki, 8.5.2019

Kuvaaja Jarmo Markkanen: Vimpa, ruokakala jonka merkitys oli suuri. Perhekunnittain oli määräaika, jolloin sai kalastaa vimpaa. Kirsi-, tuomi- ja kutuvimpaa, näitä pyydettiin. Kalan nousuaikaa tarkkailtiin sään ja tuomen kukinnan mukaan. Tämä tapahtui vielä 1800-luvulla, jotkut muistavat käyttää sukuoikeuttaan.

KEVÄTTOHINAA Vuohensaari 17.4.2019

Kuvaaja Elise Koskinen: Sitä välillä unohtaa, että Salo on merenrantakaupunki. Parin minuutin matka keskustasta vie meren äärelle.

TUNNIN JUNA Salo

Kuvaaja Johanna Mannström: Tunnin juna puhuttaa turuilla ja toreilla. Se puhuttaa kahvikupin ääressä ja vaaliteltoilla. Uuden radan rakentaminen olisi Suomessa historiallista.

Tuleeko tunnin juna? Nostetaanko tunnin junalla Salo raiteilleen?

RETKEILYÄ SALON LUONNOSSA Häntälänkoski, Halikko 18.5.2019

Kuvaaja Jesper Hellsten: Toukokuun kesäisen päivän retki Häntälänkoskelle.

UUDEN ALKU Pertteli 29.4.2019

Kuvaaja Sanna Ihamäki: Uusi työviikko alkoi mukavasti tämän näyn myötä, Illinkosken ja Uskelanjoen rajamailla.

WAPPU 2019 Salon keskusta 30.4.2019

Kuvaaja Jaana Valkonen: Lauri Seppä sai tänä vuonna lakkinsa Voice of Finland -semifinalisti Linda Smirnovalta Salon Puhallinorkesterin säestyksellä.

VANHAN PUISTOMETSÄN KEVÄÄN ENSIVIHREÄ Sahajärvi, Teijo 28.4.2019

Kuvaaja Marja-Maria Bäckmand: ”And into the forest I go, to lose my mind and find my soul.” (John Muir)

Teijon kartanon vanha puistometsä hurmaa satumaisella luonnollaan ympäri vuoden, mutta ehkä aivan erityisesti keväällä ensivihreän ja valkovuokkojen aikaan. Aluetta ei syyttä pidetä Teijon kansallispuiston helmenä. Sahajärveltä löytyy erikoisia kasvi- ja puulajeja sekä vanhoja pato- ja rauniorakenteita, jotka kaikki kertovat omaa tarinaansa Teijon alueen historiasta. Luonnonpuiston lumo säilyy vuodesta ja vuodenajasta toiseen, ja pienikin samoilu Sahajärven poluilla tekee ihmismielelle ihmeitä…

KLAPIHOMMAT Rekijoki 7.4.2019

Kuvaaja Tuula Vuorinen: Kevään klapihommat menossa. Ilmakin tilattu sopivaksi. Kuvassa sisko ja sen mies.

ONNENPERÄN (KUUKAUSIMAKSUTON) VERISURE Vaskio, Onnenperä 19.4.2018

Kuvaaja Seppo Junnila: Otin tämän keväiseen ajankohtaan nähden harmaasävyisen kuvan vuosi sitten Vaskion Onnenperässä. Kuvan talon asukkaat joutuivat jo monia vuosia sitten ikänsä ja terveydentilansa puolesta luopumaan maanviljelyksestä ja muuttamaan kirkonkylään. Maat myytiin naapurille ja niiden mukana myös tilan päärakennus, joka on vuosikaudet seissyt tyhjillään. Kutsumattomien vierailijoiden varalta on olemassa kuvan turvajärjestely, jolle olen antanut otsikon mukaisen nimen. Haluan kuvata sillä kylän nimen ja kylämaiseman välistä ristiriitaa.

Salon vanhojen maalaiskuntien autioituminen on jatkunut vuosikausia, eikä sen pysäyttäjää ole näkyvissä. Näitä tämän kaltaisia muistomerkkejä menneestä ajasta löytyy monissa kylissä, ja kaikkiin niihin liittyy omat tarinansa. Ajan kuluessa luonnonvoimat tai tihutyön tekijät hävittävät ne, mutta se ei ehdi tapahtua useinkaan yhden sukupolven aikana.

MÖKKITIE Salo, Mäenala 12.1.2019

Kuvaaja Päivi Ahokas: Pitkät pyhät takana, alkaa kinkunsulatusviikot.

EI MIKÄÄN APRILLIPILA! Salon keskusta 31.3.2019

Kuvaaja Terttu Huldén: Kesäaikaan siirryttiin päivää ennen huhtikuuta. Aamupäivän rankan räntäsateen lomasta pilkisti yllättävä näky Vähäjoen rannalta.

SININEN HETKI Uskelan kirkonmäki 26.12.2018

Kuvaaja Mari Breilin: ”Kun taas saapuu hetki sininen, niin hyvä on, kun tunnen sen – hiljaisuuden – hetken tään sinisen.” Lumoavan kaunis Uskelan kirkko ja sen ympäristö tuli tutuksi jo lapsuudessa, kun isäni kanssa kävimme siellä usein kävelemässä. Paikka on uskomattoman kaunis, ja sen satumaisuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Tapaninpäivänä olin moikkaamassa isääni hautausmaalla, kun tämä sininen hetki saapui, ja sain vangittua sen muidenkin ihailtavaksi.

HARMAA TAIVAS, HARMAA JÄÄ Kisko 17.3.2019

Kuvaaja Olli Turunen: Huolimatta harmaasta kelistä lähti 68 innokasta kokeilemaan onneaan Kiskon Naarjärvelle jokavuotisessa pilkkikilpailussa.

KEVÄT ON JO OVELLA Salon keskusta 24.3.2019

Kuvaaja Jemina Rauhaniemi: Kuvasin tunnelista, kun siskot ja isä hyppivät kevättä kohti.

POIKA ONKIMASSA KESÄILLASSA Salonjoki 30.6.2018

Kuvaaja Rauni Nevala: Nuutti onkimassa Salonjoen varrella. Saaliiksi tuli lahna.

SALOLAISTA SISUA Salon urheilupuisto 13.3.2019

Kuvaaja Teija Tuomela: Seurasin ikkunasta salolaisten nuorten jalkapalloharjoituksia. Jäätävä tuuli ja sankka lumisade, pimeää ja kohta iltauutisten aika. Todellista sisukkuutta. En kehtaa valittaa kurjasta säästä.

KATSE TULEVAISUUTEEN Salo, Vuohensaari, 3.11.2018

Kuvaaja Olga Hilkova: Olimme kuvausretkellä pojan kanssa Vuohensaaressa. Siellä hiljaisuudessa hän pysähtyi tien reunalle ja mietteliäänä katseli horisonttia. Mitä tulevaisuus tuo nuorelle salolaiselle?

PULKKAMÄESSÄ LASTENLAPSIEN KANSSA Kiikala, Kruusila 23.2.2019

Kuvaaja: Janne Saarioja: Salo on muutakin kuin pelkkä city, kun Kruusilan kylmiltä aroiltakin voidaan suoraan takapihalta lähteä laskemaan pulkalla kohti tulevaa. Kuvassa ovat lapsenlapset Venla ja Helmi sekä Mia Saarioja.

MATKALLA POHJOISEEN Suomusjärvi, Ahtiala 12.3.2019

KAUNISTA REKIJOKEA Kiikala, Rekijoki 15.5.2015

Kuvaaja: Tuula Vuorinen: Lenkkeilyreitin parasta antia Rekijoen keskustassa.

AURINGON NOUSU Salon keskusta 20.1.2019

Kuvaaja: Markku Lindberg: Olin menossa 110-tietä Halikkoon, kun näin tämän värikkään ilmiön kaupungin yllä. Pakko oli ajaa auto tiensivuun ja ottaa muutama kuva.

ILTAHETKI Salon keskusta, jokiranta 3.11.2017

Kuvaaja Jenni Karila: Peilityyni vedenpinta heijastaa kaupungin siluettia, ja pitkä valotusaika pimeässä illassa saa autojen valot jäämään liikkeen juovina kuvaan. Illat jokirannassa ovat hienoja!

AURINGONLASKUN IHAILIJA Salo, Tupuri 16.11.2018

Kuvaaja Jaana Valkonen: Salossa on hyviä ulkoilualueita, joilla liikkua vaikkapa koiran kanssa. Metsässä liikkuminen sekä parantaa kuntoa että tuo mielenrauhaa. Tupurin ulkoilureittien lähellä sijaitsee korkea kallio, jolta näkee kaupungin yli merelle saakka. Sieltä voi ihailla upeita auringonlaskuja!

HIIHTORETKELLÄ Halikko, Pihkon kuppikivi 17.2.2019



Kuvaaja Kirsti Nuutinen: Halikonjoen ahteet ja Vässilän laajat peltoaukeamat tarjoavat loistavat ulkoilumaastot kaikkina vuodenaikoina. Kerihankien aikaan hiihdän Pihkon kuppikivelle jättämään pienen uhrilahjan. Lentokoneiden jättämiä lentovanoja katsellessa tuumin, aina ei ole tarvis lähteä merta edemmäksi.

TEIJO, MY TEIJO Salo, Teijo, kesällä 2017

Kuvaaja Marja-Maria Bäckmand: Teijo – siinä on kaikki. Vauhdin ja vapauden hurmaa. Paljain jaloin tukka hulmuten läpi kesäisen vihreyden pitkin Teijon ruukin kartanon lehmuskujaa kohti merta. Vauhdissa Ida, Isla ja Max.

USVAA JOEN YLLÄ Kisko, Kurkela 19.1.2019

Kuvaaja Jouko Salmi: Näkymä Kiskon Kurkelan Aneriojoen sillalta.

KUUTAMO Kuusjoki, Raatala 22.1.2019

Kuvaaja Terje Olkkonen: Aamukuuden kuutamo Raatalassa.

JÄÄTYNEET NAKIT LÄMPIMIKSI Kisko 6.12.2017

Kuvaaja Olli Turunen: Muutamia vuosia sitten Vantaalta Kiskoon muuttaneelle yksi hienoimmista asioista täällä on perinne, että lihakin on lähiruokaa ja haetaan porukalla metsästä. Kuvassa Länsi-Kiskon metsästäjien erämiehiä tauolla.

VIISI KUUKAUTTA JUHANNUKSEEN Perniö, Heikkilä, 18.1.2019

Kuvaaja Jarmo Markkanen: Haastan Salon kansalaisopiston valokuvauskursseilla käyneet osallistumaan Sata kuvaa seudulta -kuvakisaan.

LUOMAKUNTA ELOKUUSSA. Muurla, Kistola 6.8.2016.

Kuvaaja Tuomas Rislakki: Meillä on poikani Aki Rislakin kanssa tapana kävellä Kistolanraittia – ja sen laitaa – kauniina kesäpäivänä Muurlassa Mamin ja Vaarin luona lomaillessamme. Tämä on hyvin muurlalainen ja ylipäänsä salonseutulainen maisema. Uhkaavat pilvet vasten kumpuilevaa ja lainehtivaa peltoa yrittävät yhdessä opettaa uteliasta poikaa tajuamatta, että ainoa vanhus tässä on itse maasto pienine vilja-aittoineen.

JÄÄN SAARTAMA Perniö, Latokartanon Koski 23.1.2016

Kuvaaja Terttu Rantanen: Latokartanon koski, jään kahlitsema, onkohan jo historiaa.

JONO Salon tori, 12.1.2019

Kuvaaja Teija Tuomela: ”Torilla tarjolla tänään!” Salon tori on paikka, jossa ihminen kohtaa ihmisen. Kosketuspinta on aito, toisin kuin somen maailmassa. Torilla saa aina juttuseuraa ja kaikki ovat hyvällä tuulella! Em. kuvauspäivänä jo pelkkä kaunis aurinkoinen talvipäivä nostatti tunnelmaa!

MONIMUOTOINEN SALO Salo, Teijo 24.12.2018

Kuvaaja Ari Ranta: Salon kaupungin yksi vahvuus on monimuotoisuus. Kaupunkiin kuuluu useita vireitä maaseututaajamia ja kyläkeskuksia, joilla kaikilla on omat historiansa ja vahvuutensa. Salo on kirkonkylien ja kartanoiden kaupunki.

Teijolla kumpuileva maasto tarjosi aikanaan vesivoiman, metsä polttoaineen ja maaperä raaka-aineen ruukin masuuniin ja pajoihin. Niiden ympärille kasvoi vireä kylä kirkkoineen. Satoja vuosia vanha kulttuurimaisema, turvallinen elinympäristö ja luonnon kauneus vahvistavat tämän päivän ruukkikylien elinvoimaisuutta. Nuorta väkeä muuttaa kylille ja uutta rakennetaan edelleen. Sata vuotta on näissä maisemissa lyhyt aika.

Kuva on otettu kuvauskopterilla joulukirkon aikaan Teijon kylän keskustassa pohjoisen suuntaan. Etualalla Teijon kirkko ja puiden siimeksessä Teijon kartano. Taustalla Kartanorinteen uusia rakennuksia. Metsäisen maiseman kalliokumpujen välistä horisontissa pilkottaa Halikonlahti ja Angelniemi.

ILMESTYS Pertteli, Kurajoki 18.1.2019

Kuvaaja Paula Hautamäki: Auringonlasku Kurajoen peltoaukealle.

Lehden lukijoiden toivotaan lähettävän kisaan valokuvia, jotka kuvastavat tämän päivän Salon seutua, sen ihmisiä ja elämänmenoa.

Jos kuvassa on mukana ihmisiä, kuvan ottajan on muistettava kysyä heiltä lupa kuvan julkaisuun. Julkaisemme parhaita kuvia lehdessä kaksi kertaa viikossa, yhteensä sata kuvaa. Julkaistut kuvat tulevat myös verkkoon.

– Kuvissa voisi olla sitä, minkä ihmiset kokevat salonseutulaiseksi. Tilanteita ja tunnelmia, sanoo Salon Seudun Sanomien lehtikuvaaja Kirsi-Maarit Venetpalo.

– Kuvissa saisi näkyä seudun elämänmenoa: salonseutulaista kulttuuria ja arkisiakin tilanteita, jotka liittyvät vuoden kiertoon. Joukossa voi olla maisemiakin, mutta kuva on aina kiinnostavampi, jos mukana on myös ihminen, muistuttaa lehtikuvaaja Minna Määttänen.

Sadasta julkaistusta kuvasta Salon Seudun Sanomien lehtikuvaajat valitsevat 20 parasta, joiden joukosta lehden lukijat saavat vuoden lopussa äänestää kilpailun parhaan.

Sata kuvaa seudusta -kilpailun säännöt