Kymiringille odotetaan ensi kesänä satatuhatpäistä yleisöä – ”Laskemme paljon Pietarin varaan”

Ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan testiajot pääsivät kunnolla vauhtiin sateen kastelemalla Kymiringin radalla Iitissä maanantaina puolenpäivän jälkeen. Kaikki kuusi tehdastallia pyrkivät keräämään maanantain ja tiistain aikana mahdollisimman paljon dataa ensi vuonna ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan liittyvästä kilparadasta. Rataprojektin parissa työskennelleille hetki on erilainen: oma kädenjälki näkyy viimein konkreettisesti.

– Sunnuntaina isoin juttu oli, kun näin tienohjauskyltit radalle. Nyt kun kuuli MotoGP-pyörien äänen ensi kertaa, niin sekin oli hieno juttu. Jopa vähän hiljentäväkin, tuumi Kymiringin toimitusjohtaja Markku Pietilä.

Rata- ja hankejohtaja Timo Pohjola aisti ensimmäisiä kierroksia niin ikään kuuloaistilla, kun kuninkuusluokan testikuljettajat porhalsivat ensimmäisiä kertoja Kymiringin pääsuoraa pitkin.

– Olisiko tuo Aprilia? Tai ehkä Suzuki, näin äänen perusteella, kuunteli Pohjola radan ääniä varikkoalueen takana.

Odotettavissa yleisöryntäys

Kokonaisuudessaan projekti Kymiringin radan valmistumiseksi on kestänyt yli kymmenen vuotta. Asvalttipäällysteen rata sai kesällä ja ensi vuonna Kymiringillä on tarkoitus ajaa MotoGP-kilpailu.

Suomen kilpailun potentiaalisesta yleisömäärästä sarjan promoottori ja kaupallisia oikeuksia hallitseva Dorna Sports sekä Kymiringin edustajat puhuvat karkeasti sadastatuhannesta. Määrä kuulostaa kovalta siihen nähden, ettei MotoGP-, Moto2-, tai Moto3-luokissa aja tällä kaudella yhtäkään suomalaiskuljettajaa. KTM:n testikuljettaja Mika Kallion ensi kauden kuviot ovat avoinna.

– MotoGP:llä on uskollinen seuraajakunta, joka kiertää kisoja. Uusi kisa kiinnostaa varmasti heitä ja eurooppalaisia katsojia tulee paljon, kuten kotimaisiakin lajiaktiiveja, Pietilä uskoo.

Samaan haluaa uskoa myös Dorna Sportsin urheilutoimenjohtaja Carlos Ezpeleta.

– En usko, että siitä tulee ongelmaa. Meillä on jo kisakalenterissa maita, joilla ei ole kotimaista kuljettajaa. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, että voimme tulla Suomeen ja maahan, jolla on pitkä moottoriurheiluhistoria, Ezpeleta sanoo.

Pietilä on jo suunnannut katseensa Venäjälle, koska Pietarista on junayhteys Kouvolaan.

– Laskemme paljon Pietarin varaan, koska siltä alueelta on suhteellisen helppoa tulla tänne. Kun on paljon ihmisiä, niin pienikin osa kiinnostuneita muodostaa merkittävän joukon, Pietilä kertoo.

Ratamoottoripyöräluokissa on kuitenkin tällä hetkellä yhtälailla pula niin venäläis- kuin suomalaiskuljettajastakin.

– Ei se välttämättä ole kiinni venäläiskuljettajasta, mutta totta kai se lisäisi kiinnostusta, myöntää Pietilä.

