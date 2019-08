Kysely: Kaksi viidestä kokee yritysten tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän

Ilmastoyhdistys Climate Circlen teettämän kyselyn mukaan 40 prosenttia suomalaisista kokee yritysten tekevän ilmastonmuutoksen torjumiseksi liian vähän. Nuorista vastaajista lähes 40 prosenttia on sitä mieltä, ettei ilmastotekoja tehdä tarpeeksi valtiotasolla.

Lähes puolet kyselyyn vastanneista ottaa ympäristön huomioon omissa vaatehankinnoissaan. Kaksi viidestä huomioi ympäristöasiat myös ruokaan, ja asumiseen ja liikkumiseen liittyen. Kuitenkin vain noin joka kymmenes vastaajista kertoo ottavansa ympäristöasiat kuluttamisessaan erittäin paljon huomioon. Naiset, pääkaupunkiseudulla asuvat ja korkeakoulutetut kertovat ottavansa ilmaston huomioon kulutusvalinnoissaan tällä hetkellä selvästi keskimääräistä useammin.

Ikäryhmistä 35-49-vuotiaat ottavat hieman keskimääräistä useammin ympäristöasiat huomioon kulutuspäätöksissään. Ainoastaan liikkumiseen ja matkailuun liittyvissä asioissa 15-24-vuotiaat nuoret kertovat ottavansa ilmastovaikutukset huomioon muita useammin.

Kyselystä selviää myös, että 15 prosenttia vastaajista ei usko ilmastonmuutoksen olevan pääosin ihmisen aikaansaamaa. Vain kolme prosenttia vastaajista ei usko ilmastonmuutokseen lainkaan.

Kyselyn toteutti Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin tuhat yli 15-vuotiasta suomalaista. Haastatteluissa varmistettiin valtakunnallinen edustavuus käyttämällä ikä-, sukupuoli- ja aluekiintiöitä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen kartoittava tutkimus tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, ja se toteutetaan jatkossa puolivuosittain. Tutkimuksen teettäjä Climate Circle on tänä vuonna perustettu yhdistys, joka tutkii, kerää ja jakaa ilmastoon ja ympäristöön liittyvää tietoa. Yhdistys myös kerää varoja ilmasto- ja ympäristötyöhön järjestämällä Climate Cycling -tapahtumaa.

STT

Kuvat: