Lääkejätti Johnson & Johnsonille yli puolen miljardin dollarin sakot opioidikriisin edistämisestä

Yhdysvalloissa tuomari on määrännyt lääkejätti Johnson & Johnsonin maksamaan yli puoli miljardia dollaria korvauksia opioidikriisin edistämisestä.

Oklahoman osavaltion tuomari katsoi, että Johnson & Johnson on ollut luomassa julkista haittaa markkinoidessaan harhaanjohtavasti opioidipohjaisia lääkkeitä.

Opioidit aiheuttavat voimakasta riippuvuutta, ja niitä käytetään muun muassa kipulääkkeissä. Yhdysvallat on kärsinyt viime vuosina opioidikriisistä. Vuonna 2017 yli 70 000 kuoli opioidien yliannostukseen.

STT

Kuvat: