Lähes 1,5 miljoonaa brittiä allekirjoitti parlamentin istuntokauden lykkäystä vastustavan vetoomuksen

Lähes 1,5 miljoona brittiä on allekirjoittanut verkkovetoomuksen, jolla vastustetaan pääministeri Boris Johnsonin päätöstä lykätä parlamentin istuntokautta.

Johnson ilmoitti keskiviikkona, että hän lykkää parlamentin istuntokauden aloitusta lokakuun 14. päivään. Näin ollen kansanedustajille jää vain reilut kaksi viikkoa aikaa tehdä jotain ennen mahdollisen kovan brexitin toteutumista.

Vetoomuksen verkkosivuilla todetaan, että parlamentin istuntokautta ei saa lykätä, jos Britannian EU-eron aikataulua ei pidennetä tai jos eroa ei peruta kokonaan.

Tuhannet britit osoittivat mieltään muun muassa Lontoossa, Manchesterissa ja Edinburghissa Johnsonin päätöksen jälkeen. Parlamentin eteen kokoontuneet mielenosoittajat vaativat kovaan ääneen vallankaappauksen lopettamista.

Konservatiivitkin haukkoivat henkeään

Parlamentin alahuoneen puhemies John Bercow ja konservatiivien entinen valtiovarainministeri Philip Hammond puhuivat Johnsonin ilmoituksen jälkeen ”perustuslaillisesta skandaalista”.

– On ilmiselvää, että tarkoituksena on estää parlamenttia keskustelemasta brexitistä ja suorittamasta velvollisuuttaan maan suunnan määrittämisessä, Bercow sanoi.

Johnsonin mielestä parlamentilla on runsaasti aikaa keskustella brexitistä lokakuun loppupuolella.

Muissa opposition kommenteissa Johnsonia kutsuttiin muun muassa ”diktaattoriksi”, joka on julistanut sodan parlamentille.

Alahuone palaa kesäistuntotauolta ensi tiistaina. Johnsonin tempusta järkyttynyt opposition työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn viestitti aikovansa ryhtyä heti puuhaamaan epäluottamuslauseäänestystä pääministerin kaatamiseksi.

https://petition.parliament.uk/petitions/269157

STT