Lähettiläs: USA on valmis viemään päätökseen neuvottelut Talebanin kanssa

Yhdysvallat on valmis viemään päätökseen Afganistanin rauhanneuvottelut Talebanin kanssa, kertoo Yhdysvaltojen pääneuvottelija, lähettiläs Zalmay Khalilzad.

– Taas tienpäällä. Ensimmäinen pysähdyspaikka on Dohassa, missä yritämme päätellä jäljellä olevat asiat. Olemme valmiita. Katsotaan, onko Taleban myös, Khalilzad tviittasi tiistaina.

Odotukset Yhdysvaltojen ja Talebanin välisestä sopimuksesta ovat kasvaneet viime aikoina. Osapuolten odotetaan allekirjoittavan lähiaikoina sopimuksen, jonka myötä yhdysvaltalaisjoukot alkaisivat vetäytyä Afganistanista.

Ulkoministeri Mike Pompeo arvioi aiemmin, että neuvottelut voidaan saada päätökseen Dohassa, Qatarissa, jos Afganistanissa tapahtuneiden iskujen määrä voidaan merkittävästi vähentää.

Vasta viikonloppuna ainakin 63 ihmistä kuoli ja 182 haavoittui hääjuhlissa tapahtuneessa räjähdyksessä. Terroristijärjestö Isis ilmoittautui iskun tekijäksi.

Trump haluaa ulos Afganistanista

Vastineeksi vetäytymisestä Taleban-kapinalliset ovat luvanneet lukuisia turvatakeita. Yhdysvallat on muun muassa vaatinut kapinallisia takaamaan, ettei Afganistanista tulisi enää turvapaikkaa terroristijärjestöille.

Yhdysvalloilla on maassa edelleen lähes 14 000 sotilasta melkein kahden vuosikymmenen mittaisen, pattitilanteeseen ajautuneen sodan vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut presidenttiytensä alusta saakka, että hän haluaa joukot pois Afganistanista. Yhdysvallat on laittanut Afganistanin sotilasoperaatioihin ja jälleenrakentamiseen yli biljoona dollaria vuoden 2001 jälkeen.

– Olemme olleet siellä 18 vuotta, se on naurettavaa Trump on todennut.

Hänen mukaan Yhdysvallat neuvottelee paitsi Talebanin myös Afganistanin hallituksen kanssa. Talebanin ja Afganistanin hallituksen on määrä aloittaa keskinäiset rauhanneuvottelut, kunhan sopimus Yhdysvaltojen kanssa on saanut tuoretta mustetta.

Dohassa neuvotteluosapuolten uskotaan muun muassa hahmottelevan Yhdysvaltojen vetäytymisaikataulua.

STT

