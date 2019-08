Lakiesitys aktiivimallin kumoamisesta lähti lausunnoille

Hallitus on lähettänyt esityksensä aktiivimallin purkamisesta lausunnoille. Aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan työllisyystoimenpiteitä käydään läpi työllisyyden edistämisen ministeriryhmässä jo ensi viikosta lähtien.

Keskustassa ja RKP:ssä olisi ollut halua odottaa aktiivimallin vaikutusarvioita ennen lopullista päätöstä sen poistamisesta.

Hallituksen esitys sisältää muun muassa sen, että työttömän aktiivisuutta ei enää seurattaisi. Aktiivimallin leikkaama työttömyysetuus palautuisi normaaliksi.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

STT

